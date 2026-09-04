Welo, Alvaro Soler e Roy Paci insieme nel nuovo singolo Il Sole: un inno alla libertà

Welo, Alvaro Soler e Roy Paci lanciano oggi il nuovo brano Il Sole. Il singolo nasce dall'incontro tra tre artisti di mondi diversi, ma accomunati dal desiderio di trasmettere leggerezza, calore e una sensazione di libertà capace di accompagnare ogni ascoltatore. Alcune sensazioni non finiscono mai: restano nelle persone incontrate, nelle notti infinite, nei luoghi che custodiamo nella memoria. Da questo spunto parte Il Sole, distribuito da Island Records e Universal Music Group, già disponibile su tutte le piattaforme.



Il brano racconta la delicatezza delle giornate che si accorciano e della consapevolezza che i momenti semplici diventano ricordi preziosi. Qui, italiano e spagnolo si alternano come in una conversazione, senza la necessità di scegliere tra le due lingue, rendendo l'incontro di culture parte integrante della traccia. La dimensione corale annulla le distanze: siamo tutti sotto lo stesso SOLE.



Per Welo, giovane voce della scena urban italiana, questo singolo rappresenta una tappa significativa in un percorso artistico in continua evoluzione. Dopo la collaborazione con Anna Tatangelo in Notte Poetica e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Emigrato (Italiano) - scelto come jingle ufficiale da Carlo Conti - Welo conferma il suo ruolo di artista capace di dialogare con realtà musicali differenti. Nato nel 1999 e cresciuto in Salento in una famiglia dove la musica era rifugio e identità, Welo si avvicina da giovanissimo al rap, fino a fondare, nel 2017, il collettivo 23.7. Il 2023 lo consacra con il brano Malessere, mentre nel 2024 pubblica il suo primo EP ufficiale WELO WE 23, raccogliendo collaborazioni importanti.



Accanto a lui troviamo Alvaro Soler, superstar ispano-tedesca che ha conquistato le classifiche europee con successi da milioni di stream e numerosi Dischi d'Oro e di Platino, tra cui El mismo sol, Sofia, La Cintura e Magia. Con collaborazioni internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Juanes e Flo Rida, la voce di Soler si unisce ora a quella di Welo e Roy Paci per continuare il legame speciale con il pubblico italiano.



Roy Paci porta nella traccia la sua inconfondibile energia mediterranea, la versatilità strumentale e la ricchezza di esperienze che l'hanno reso un nome di riferimento nella scena europea e sudamericana. Con una carriera che conta oltre 600 album e partnership con artisti come Manu Chao, Vinicio Capossela, Negrita e 99Posse, Paci aggiunge al brano una cifra stilistica unica, tra sonorità latine, jazz e fusioni sperimentali.



Il Sole vuole essere un invito universale a portare con sé il calore, la leggerezza e la libertà come compagni di viaggio nelle esperienze quotidiane: Lasciatevi attraversare dalle emozioni e ricordate che spesso i momenti più semplici diventano i ricordi più preziosi. Welo, Alvaro Soler e Roy Paci trasformano queste sensazioni in un racconto musicale che unisce, senza confini, persone e storie diverse sotto la stessa luce.