Lisa annuncia nuovo EP solista e residency storica a Las Vegas: tutti i dettagli

Lisa, star globale e membro delle BLACKPINK, torna con il nuovo EP solista Press Play e una residency senza precedenti a Las Vegas.

Lisa, icona mondiale della musica e membro delle BLACKPINK, torna sulla scena internazionale con una serie di annunci che segnano un punto di svolta nella sua carriera solista. Il nuovo EP, intitolato PRESS PLAY, sarà disponibile dal 23 ottobre e già da oggi in pre-order, anticipato dall'uscita del singolo SaWaDiKa, online dal 4 settembre con relativo video ufficiale girato tra le strade di Bangkok.

Il brano SaWaDiKa celebra il legame profondo tra l'artista e le sue origini thailandesi, con sonorità hip-hop e un ritorno alle atmosfere rap che hanno definito Lisa come performer solista. Prodotto da Thom Bridges e Ojivolta, il singolo esplora alcune icone culturali di Bangkok, attraverso coreografie energiche e look distintivi, accompagnando Lisa in un viaggio che è al tempo stesso tributo alle sue radici e vetrina della sua inconfondibile personalità.

L'EP PRESS PLAY rappresenta l'ultima tappa di un percorso artistico in continua ascesa. Lisa vanta oltre 13 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 105 milioni di follower su Instagram e numeri record anche su TikTok, consolidando la sua posizione di artista K-pop più seguita al mondo. Con oltre 5 miliardi di stream complessivi e numerosi primati storici, Lisa continua a ridefinire i limiti della musica globale.

La svolta prosegue con la VIVA LA LISA Residency in programma a novembre al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas, già tutta sold out in meno di dieci minuti. Sarà la prima volta che una artista K-pop ottiene una residency sul leggendario palco di Las Vegas, un traguardo storico per il genere.

Oltre alla musica, Lisa si prepara anche al debutto cinematografico con il documentario "Always Lalisa", diretto da Sue Kim, che verrà presentato in anteprima al Toronto International Film Festival prima di arrivare nei cinema il 12 ottobre. Questo progetto offrirà uno sguardo inedito sulla sua carriera e la crescita personale, dalla scena musicale asiatica al panorama globale.

La carriera solista di Lisa è già costellata di successi: i brani "Lalisa" e "Money" sono entrati nella top 10 della Billboard Global 200, mentre "Money" ha registrato la permanenza più lunga nelle classifiche USA e UK per una artista K-pop solista femminile. Nel 2023 ha conquistato tre Guinness World Records, tra cui quello per il maggior numero di follower su Instagram per un'artista K-pop. Nel 2024 ha collaborato con Rosalía nel singolo "New Woman", pubblicato "Rockstar" e partecipato al Global Citizen Festival e al Victoria's Secret Runway Show.

Il suo album di debutto "Alter Ego", uscito nel 2025, include collaborazioni con nomi come Tyla, Megan Thee Stallion, Future, Doja Cat e Raye, e il singolo "BORN AGAIN" ha raggiunto la Top 20 a livello globale su Spotify e ha debuttato nella Billboard Hot 100. A marzo 2025 Lisa si è esibita agli Oscar insieme a Doja Cat e Raye, mentre ad aprile ha conquistato il pubblico del Coachella con il suo debutto solista.

Lisa è anche ambasciatrice di Louis Vuitton e volto di Bulgari, presenza fissa alle principali Fashion Week di Parigi. In ambito televisivo e cinematografico, ha recitato nella terza stagione di "The White Lotus" e sta lavorando al suo primo grande ruolo da protagonista in "TYGO", nuovo episodio della saga "Extraction".

Con una presenza ormai consolidata tra musica, cinema e moda, Lisa si conferma una delle artiste più influenti e rivoluzionarie della sua generazione, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia artistica con PRESS PLAY e la residency VIVA LA LISA che farà la storia della musica internazionale.