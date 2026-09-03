Matsby pubblica il nuovo singolo Muay Thai, anticipazione del disco Fuoricorso

Matsby torna con un nuovo singolo dal titolo Muay Thai, disponibile dal 4 settembre su tutte le piattaforme digitali per ADA/Warner Music Italy. Il brano anticipa l'album Fuoricorso, atteso per il 2 ottobre 2026 e rappresenta una nuova tappa nel percorso musicale dell'artista genovese.



Muay Thai è una ballad indie-pop nelle cui parole si riflette la paura di non riuscire più a incontrare qualcuno con cui costruire una relazione significativa. Ma è anche uno sguardo su come oggi vengono raccontati i rapporti con gli altri e sulla centralità della ricerca di equilibrio personale. Matsby si interroga: cosa succede quando la propria serenità individuale rischia di escludere la condivisione? Il titolo stesso richiama questa tensione, evocando il colpo improvviso e doloroso delle domande che arrivano inaspettate. La produzione del brano, curata da Maninni, Sic e Stewie, si sviluppa da una chitarra acustica e una voce intima, crescendo progressivamente fino a esplodere in intensità ed emozione.



Dopo l'uscita di Machebello È!, Muay Thai rappresenta un ulteriore passo verso Fuoricorso, il cui annuncio è stato comunicato di recente sui canali social dell'artista e durante le date live del suo tour estivo. Fuoricorso vuole esprimere la sensazione diffusa di sentirsi in ritardo nella vita, utilizzando una metafora universitaria per raccontare le incertezze di una generazione alle prese con obiettivi e traguardi percepiti come obbligatori, come il lavoro stabile, la casa, una relazione duratura.



I singoli che anticipano l'album, tra cui Machebello È!, Anni Bastardi e Serie A, raccontano diversi momenti di questa ricerca: dal desiderio di cambiare vita alla paura di non trovare qualcuno con cui condividere il percorso. Fuoricorso ribalta così il significato della parola: non più misura dell'essere rimasti indietro, ma possibilità di riconoscere e vivere il proprio tempo.



Matsby ha dichiarato: Pensavo che a quest'età sarei stato più risolto e più avanti, ma non lo sono. l'ho detto ad alta voce in queste dieci canzoni e mi ha fatto sentire meno sbagliato e molto più vivo. mi serviranno ogni volta che mi sentirò indietro.



L'estate 2026 ha visto l'artista impegnato in un ricco tour: dal Solstizio d'estate a Monte San Giovanni Campano, passando per il Premio Ravera, l'Assisi Summer Festival al fianco di Sayf, l'Arena di Villa Rocca di Chiavari fino al Riccione Music City con Clara. Il prossimo appuntamento live sarà il 10 settembre al Magnolia di Milano con Amore a Milano.



Matsby è un cantautore genovese dal percorso originale: la sua scrittura mette in primo piano la sensazione di sentirsi fuori tempo rispetto ai percorsi convenzionali e la ricerca di coerenza tra le proprie scelte e i valori personali. Dopo i primi due album, Punto Zero e Post Teenager, e importanti riconoscimenti come il Premio Top Of The Year al Calabria Fest, Matsby si è affermato anche come uno dei vincitori di Area Sanremo e si è esibito nell'ambito del Festival di Sanremo.



Il nuovo album Fuoricorso, anticipato da Serie A, Anni Bastardi, Machebello È! e ora Muay Thai, racconterà quello che succede quando la propria strada si allontana dalle aspettative e dai sentieri già tracciati, confermando la cifra emotiva e il linguaggio diretto di Matsby.