Successo per Erica, una detective per caso: debutto record su Canale 5

Erica, una detective per caso ha esordito su Canale 5 con numeri da record, conquistando il pubblico della prima serata. La nuova fiction, interpretata da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, ha registrato 2.320.000 spettatori totali, raggiungendo una quota di 18,88% di share e dominando così il prime time televisivo.



L'esordio della serie in tre puntate si è distinto anche per i picchi di ascolto registrati durante la messa in onda, arrivando fino a 3.043.000 spettatori e un picco del 24,22% di share, a testimonianza del crescente interesse e coinvolgimento degli spettatori.



Anche sui social network la nuova produzione Mediaset è stata protagonista. Il termine #Erica è infatti entrato rapidamente nella top ten degli argomenti più discussi della serata, confermando l'entusiasmo intorno al debutto della fiction e la forte interazione online degli utenti.



La performance di Vanessa Incontrada nel ruolo della protagonista, accanto a Francesco Scianna, si è rivelata uno degli elementi più apprezzati dal pubblico, decretando così il successo della serie sin dal primo episodio.



Erica, una detective per caso si candida quindi a diventare uno dei titoli di punta della stagione televisiva, un risultato che premia il lavoro della produzione e l'interesse degli spettatori per il genere investigativo italiano.