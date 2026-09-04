Hyundai premiata con 10 IDEA Awards 2026: design innovativo per la mobilità del futuro

Hyundai ottiene un prestigioso riconoscimento internazionale, conquistando dieci premi agli IDEA Awards 2026 grazie a una serie di concept e progetti che ridefiniscono il design per la mobilità del futuro e il branding globale. Tra le 10 onorificenze assegnate, spiccano due Gold, due Bronze e sei Finalist in categorie come concept design, branding, service design, ambiente e robotica, riconoscendo la capacità dell'azienda di tradurre la visione "Progress for Humanity" in proposte concrete centrate sulle persone.



Tra le soluzioni premiate si distinguono i concept E3W ed E4W, micro-veicoli elettrici che reinterpretano il risciò indiano per migliorare l'accessibilità, la resilienza climatica e la flessibilità urbana. Questi veicoli presentano pianale senza barriere, sedili ripiegabili, altezza regolabile e architettura modulare, affrontando sfide come la mobilità per persone con disabilità e le esigenze di trasporto nei contesti urbani più densi.



Grande attenzione anche al benessere a bordo attraverso Mobile Nap, un concept che trasforma i momenti di inattività in occasioni di riposo rigenerante. Questo progetto adotta posture di seduta dedicate, gestisce parametri ambientali tramite software e offre un ambiente privato per il recupero psico-fisico, migliorando la sicurezza e la qualità di vita di professionisti e lavoratori su turni.



Altri progetti innovativi come Furnished Lounge e Hyundai Add Gear puntano sulla personalizzazione degli spazi interni e sulla flessibilità, introducendo sistemi che permettono agli utenti di organizzare e trasferire facilmente gli accessori tra diversi veicoli e connettersi ai propri stili di vita domestici, favorendo la continuità e la sostenibilità.



Anche nel campo della robotica industriale, Hyundai si distingue grazie alla piattaforma MobED, dotata di tecnologia avanzata Drive & Lift per affrontare terreni sconnessi con elevata stabilità e autonomia, mostrando come il design d'eccellenza possa estendersi oltre i veicoli tradizionali verso nuovi ecosistemi logistici e di ricerca.



Il valore del brand viene inoltre celebrato con progetti come Na Oh Korean Restaurant Book, premiato Gold nella categoria Branding, dove la filosofia coreana seed-to-table si unisce alla collaborazione con realtà stellate Michelin per creare nuove esperienze identitarie che comunicano tradizione e innovazione. I premi Bronze assegnati a RETRACE Magazine e Hyundai Hope on Wheels mettono invece al centro heritage e responsabilità sociale, attraverso narrazioni coinvolgenti e identità visive rinnovate a supporto di iniziative benefiche.



Le soluzioni premiate come Na Oh Korean Restaurant Branding, il MagSafe ID Card Case personalizzabile e UX Studio Seoul testimoniano l'ampiezza dell'approccio Hyundai al design, che spazia dagli spazi esperienziali fino agli accessori di uso quotidiano dedicati all'efficienza, alla resistenza e alla modularità.



I 10 riconoscimenti agli IDEA Awards 2026 confermano l'impegno di Hyundai verso un design human-centered, capace di tradurre accessibilità, sostenibilità e qualità della vita in prodotti concreti e servizi innovativi, rafforzando il ruolo del marchio come protagonista nella mobilità smart e inclusiva.





