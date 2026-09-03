Giuse The Lizia torna con il singolo Los Angeles e annuncia l'MDMA Tour nei club italiani

Giuse The Lizia è pronto a emozionare ancora una volta i suoi fan: il nuovo singolo Los Angeles sarà disponibile ovunque venerdì 4 settembre. Dopo il successo dei precedenti brani, il giovane cantautore di Bagheria torna con una canzone intensa, scritta insieme a Fulminacci e prodotta da Golden Years, che cattura il passaggio dall'adolescenza all'età adulta tra ricordi, nostalgia e nuove prospettive.



Nel brano, l'artista racconta Palermo di notte, con le sue luci e i suoi angoli familiari. Gli stessi luoghi visti con occhi diversi, accompagnati dai richiami alla scuola, alle corse in motorino, alle prime libertà e a una sensazione di futuro ancora tutto da vivere. Sotto un'apparente leggerezza, la canzone nasconde il senso di nostalgia profonda per persone e momenti passati, oggi sentiti ancora presenti.



Los Angeles è una canzone che parla fondamentalmente d'amore e nostalgia. Ultimamente mi capita di provare nostalgia per tante cose, sono in una fase di vita di transizione e sento la mancanza di momenti, persone e luoghi che appartengono al mio passato e in qualche modo al mio presente. Insieme a Fulminacci, con cui ho co-scritto il pezzo, abbiamo provato a tradurre in parole e suoni queste sensazione di mancanza, spiega Giuse The Lizia.



Crescere, sottolinea l'artista, non significa necessariamente sentirsi grandi. Alcune domande restano senza risposta, ma proprio queste ci accompagnano nel percorso personale, insieme ai ricordi e ai legami che ci hanno definito. Il singolo sarà anche protagonista dell'MDMA Tour, che partirà il 1 dicembre e porterà Giuse The Lizia sui principali palchi dei club italiani.



Queste le date in calendario: 1 dicembre Roma (Largo Venue, sold out), 2 dicembre Roma (Largo Venue), 4 dicembre Napoli (Duel Club), 5 dicembre Firenze (Otel), 10 dicembre Milano (Fabrique), 11 dicembre Bologna (Estragon Club), 12 dicembre Padova (Hall). I biglietti sono disponibili sui circuiti digitali.



Los Angeles arriva dopo i singoli Su x giù e Istruzioni, brani in cui Giuse The Lizia riflette sulle relazioni, la precarietà e la ricerca di identità, temi sempre più presenti nella sua produzione. Dal debutto nel 2021 con Vietnam, il talento siciliano si è affermato per la capacità di rendere eterni attimi di vita grazie a un mix di indie rock e urban.



Dopo l'uscita dell'album Crush e del secondo lavoro INTERNET, l'artista ha collezionato tour in tutta Italia e partecipazioni ai festival più importanti, fino a una breve pausa dedicata alla laurea in Giurisprudenza, conseguita nel marzo 2026. Recentemente, è tornato sulle scene con i brani Istruzioni e Su x giù che hanno conquistato pubblico e streaming.



Con Los Angeles, Giuse The Lizia inaugura una stagione musicale segnata da nuove emozioni e un tour che si annuncia già un appuntamento imperdibile per gli amanti della nuova scena italiana.