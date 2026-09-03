Kasabian pubblicano il nuovo album Act III: un viaggio tra pop e psichedelia

Il 4 settembre segna l'atteso ritorno dei Kasabian con l'uscita di Act III, il loro nono album in studio. Anticipato da singoli che hanno già conquistato pubblico e critica come Superpowers, Hippie Sunshine, GREAT PRETENDER e NOTHING BETTER THAN THIS, il disco promette di essere un mix esplosivo di suoni pop, chitarre incisive e atmosfere psichedeliche, caratteristiche che da sempre contraddistinguono la storica band britannica.

Registrato tra The Sergery e Club Ralph e prodotto da Serge e Mark Ralph, Act III raccoglie 10 brani e tre interludi. Al centro, la voce inconfondibile di Serge Pizzorno, capace di guidare le nuove sonorità della band senza tradire lo spirito originario. I ritornelli sono ancora una volta potenti e memorabili, confermando i Kasabian come protagonisti indiscussi della scena rock inglese del XXI secolo.

L'album rappresenta non solo il culmine degli ultimi sei anni della band con Serge al timone, ma anche una sintesi della loro intera carriera. Guardando al futuro, Act III non dimentica le radici del gruppo, omaggiando l'energia travolgente che li ha resi celebri dalla loro formazione agli esordi.

La tracklist offre una varietà di esperienze sonore: si inizia con l'intro quiet on set please, proseguendo con tracce come SOULMATE, Hippie Sunshine, SUPERPOWERS e la già nota NOTHING BETTER THAN THIS, perfetta per scatenare il pubblico. Il viaggio attraversa anche pezzi evocativi come SILVER APPLE EYES e THE GURU AND THE CRYPTO TIME MACHINE, fino alla chiusura con SAY YOU (CLOSER).

A dicembre, i Kasabian intraprenderanno un nuovo tour nei palasport del Regno Unito, con i The Vaccines come special guest nelle varie date, segno che l'energia live della band continua a essere uno dei loro punti di forza più amati.

Il gruppo vede in formazione Serge Pizzorno, Chris Edwards, Ian Matthews e Tim Carter, pronti a riportare sui palchi le nuove sonorità e tutta la passione che da sempre li distingue.