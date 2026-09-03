Taormina Music Awards: la musica illumina il Teatro Antico il 19 settembre

Taormina si prepara a diventare il cuore pulsante della musica italiana e internazionale con la prima edizione dei Taormina Music Awards, in programma il 19 settembre nello scenario unico del Teatro Antico. Il grande evento live promette emozioni indimenticabili grazie a un cast di artisti di primo piano e performance che celebrano la vitalità della scena musicale contemporanea.



La città ha già iniziato a vivere l'atmosfera della manifestazione avvolgendosi in una speciale illuminazione: i versi dei celebri brani Una canzone per te, Albachiara e Senza Parole di Vasco Rossi risplendono tra le vie, trasformando Taormina in un percorso di luce che accompagna il pubblico verso il grande evento.



Tra gli ospiti spiccano Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Mille, che si esibiranno dal vivo in una serata ricca di emozioni. In aggiunta, la compagnia Savatteri Produzioni, diretta da Marco Savatteri, porterà sul palco la sua energia corale e le originali performance sceniche, dopo il recente successo teatrale in Sicilia.



La conduzione è affidata a Bianca Guaccero e Pino Strabioli, che guideranno il pubblico tra talk, racconto degli artisti e la consegna dei prestigiosi riconoscimenti. Accanto a loro, la comicità di Carlo Amleto e Barbara Foria aggiungerà ulteriore brillantezza alla serata. Il dietro le quinte sarà svelato grazie al racconto social affidato ad Andrea Dianetti e Giulia Penna, mentre le coreografie di Irma Di Paola con un corpo di ballo siciliano promettono uno spettacolo visivo di grande impatto.



Punto focale della manifestazione sarà la consegna della prima edizione del Taormina Legend Award, il premio alla carriera destinato a Vasco Rossi. Il rocker ha ringraziato così attraverso i suoi canali social: Sono molto felice e onorato di ricevere il Taormina Legend Award, il riconoscimento alla carriera che quest'anno viene assegnato per la prima volta. Purtroppo non potrò essere presente di persona… ma in qualche modo CI SARÒ. Come, ancora non lo so… devo escogitare qualcosa. Grazie a Taormina per questo affetto, per questo riconoscimento e soprattutto per aver scelto di celebrare le mie canzoni. Perché alla fine sono sempre loro che vanno in giro al posto mio.



Oltre al Legend Award, saranno attribuiti altri riconoscimenti come il Taormina Centauro Award, che celebra chi ha lasciato un segno nel mondo della musica e dello spettacolo, il Music Award Artist of the Year ai migliori artisti dell'anno e il Music Award Rivelazione al talento emergente più brillante.



I Taormina Music Awards sono ideati dal Comune di Taormina e dalla Fondazione Taormina, organizzati in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e realizzati da Enpi Entertainment. Il progetto ambisce a consolidarsi come nuovo appuntamento di riferimento per la musica italiana e internazionale, mescolando esibizioni live e momenti di approfondimento, recuperando la grande tradizione dei festival musicali italiani e proiettandola in una dimensione contemporanea.



L'evento si avvale del supporto tecnico di ZZIPP GROUP per le soluzioni di illuminazione e video all'avanguardia, mentre gli autori Gianmarco Spineo, Raffaello Fusaro e Niccolò Petitto curano la scrittura della kermesse sotto la regia di Claudio Insegno e Raffaello Fusaro.



L'appuntamento al Teatro Antico di Taormina rappresenta un'occasione imperdibile per vivere la magia della musica dal vivo e celebrare i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale in una delle cornici più spettacolari del mondo.