Renato Caruso lancia il videoclip Saluti dal Pianeta Terra con KomunIKON

È online il nuovo videoclip di Saluti dal Pianeta Terra, il brano firmato dal chitarrista, compositore e divulgatore scientifico-musicale Renato Caruso. Il progetto segna un punto di svolta nel tentativo di superare le barriere linguistiche internazionali grazie alla collaborazione con KomunIKON, l'iniziativa che ha dato vita a IKON, l'innovativo linguaggio basato esclusivamente su icone e simboli visivi.



Nel videoclip, curato dal graphic designer Aun Agha, una sequenza di animazioni rappresenta il titolo della canzone in lingua IKON, mostrando come la comunicazione possa diventare realmente universale e intuitiva attraverso le immagini. Sullo sfondo, una suggestiva vista della Terra dallo spazio richiama i valori di pace e transculturalità che animano il progetto.



L'animazione, realizzata dal graphic designer Aun Agha, mostra una serie di immagini che compongono in sequenza il titolo della canzone in IKON. Ogni icona della frase è animata, dando vita al messaggio Saluti dal Pianeta Terra. Sullo sfondo di una vista della Terra dallo spazio, il saluto ribadisce l'obiettivo di IKON: rendere la comunicazione più intuitiva, espressiva e universale attraverso le immagini.



Renato Caruso, musicista nato a Crotone nel 1982, da sempre percorre una strada che unisce musica e scienza. Diplomato in chitarra classica, laureato in informatica e informatica musicale, ha esplorato la relazione tra musica e discipline scientifiche sia nell'attività concertistica sia nella saggistica. Caruso ha collaborato con numerose realtà didattiche e artistiche, scritto libri e pubblicato album come Aram, Pitagora Pensaci Tu, Grazie Turing, Thanks Galilei e La Teoria Del Big Chord, premiando sempre un approccio innovativo e interdisciplinare.



La collaborazione con KomunIKON, fondata da Cesco Reale e sostenuta da professionisti di oltre venti nazioni e quattro continenti, sottolinea come l'arte e il design possano contribuire attivamente all'abbattimento delle barriere linguistiche. IKON nasce proprio dall'intuizione che l'essere umano possieda un'innata capacità di comprendere simboli visivi fondamentali, rendendosi così un potente strumento di espressione globale.



L'unione tra le note di Caruso e i codici visivi di KomunIKON offre una testimonianza chiara di come la creatività e la tecnologia possano lavorare insieme per la costruzione di un metalinguaggio inclusivo e di pace. L'incontro tra la sua chitarra e i codici visivi di KomunIKON, mostrano concretamente come l'arte possa farsi veicolo di pace globale e offrire all'umanità un metalinguaggio inclusivo dove la diversità culturale non è un ostacolo alla comprensione, ma una ricchezza armonica.