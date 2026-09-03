The Hitmakers illumina Venezia: la storia della musica italiana tra cinema e live

Sbarca al Lido di Venezia il 5 settembre, in concomitanza con l'83ª Mostra del Cinema, The Hitmakers, il docufilm che racconta oltre cinquant'anni di grandi successi della musica italiana. La presentazione ufficiale si terrà alle 21.30 nella suggestiva Terrazza by Atlas Concorde dell'Hotel Excelsior, dove verrà proiettato il trailer, arricchito dall'esibizione live di Piero Cassano e Francesco Baccini, protagonisti del progetto.

Realizzato da Troupe Légère e Unalira per la regia di Andrea Servi e Swan Bergman, il film ripercorre l'epoca d'oro della musica pop attraverso lo straordinario percorso umano e artistico di Piero Cassano: compositore, produttore, musicista, co-fondatore dei Matia Bazar e autore di alcuni dei brani più iconici firmati anche per artisti come Eros Ramazzotti, Mina, Anna Oxa, Mireille Mathieu e Demis Roussos.

Il cuore del racconto è il viaggio di Cassano, a partire dalla Genova degli anni Sessanta e Settanta, vero laboratorio di talenti e nuove sonorità. Dal debutto con i New Trolls fino alla fondazione dei Matia Bazar, il docufilm segue la crescita di Cassano nella scena musicale italiana, tra collaborazioni prestigiose e successi internazionali.

Ma The Hitmakers va ben oltre la singola biografia: attraverso testimonianze e immagini inedite offre uno sguardo nel dietro le quinte della musica italiana, raccontando un periodo in cui artisti, autori e produttori lavoravano fianco a fianco, dando vita a un patrimonio musicale capace di segnare intere generazioni e conquistare il pubblico internazionale.

Tra i volti noti che partecipano al docufilm spiccano Eros Ramazzotti, Francesca Inaudi, Francesco Baccini, Massimiliano Pani, Ricchi & Poveri, Giorgio Usai (New Trolls), Stefano Senardi e Walter Vacchino. Francesco Baccini presta la voce al Porto di Genova, simbolo vivo e narrante della città e della sua musica, mentre Francesca Inaudi interpreta con intensità alcune delle più celebri strofe del cantautorato genovese, mettendone in risalto la forza evocativa.

L'evento veneziano sarà una vera festa tra cinema e musica live: la presentazione del trailer sarà infatti impreziosita dall'esibizione dal vivo di Piero Cassano e Francesco Baccini, trasformando la serata in un momento unico, sospeso tra narrazione cinematografica e suggestioni musicali. Dopo il successo del docufilm Elio Fiorucci Free Spirit, distribuito in Europa da Netflix e Disney+, Troupe Légère e Unalira rinnovano così la loro collaborazione premiando ancora una volta la storia culturale italiana.