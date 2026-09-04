Ylenia Lucisano: in radio il nuovo singolo etno-folk Fuija Fuija (Slow)

Da oggi è disponibile in radio e in digitale Fuija Fuija (Slow), il nuovo brano della cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, secondo capitolo di un progetto musicale ethnotronico che miscela le sonorità popolari alle produzioni elettroniche moderne. Dopo il recente successo di Terra Rossa, Lucisano consolida la sua identità musicale con un appeal sempre più internazionale ma saldamente radicato nella tradizione.



Il titolo Fuija Fuija (Slow) racchiude il conflitto di una generazione sempre in corsa. Nel dialetto rossanese, fuija vuol dire scappa: una spinta costante verso nuovi traguardi, impegni e ambizioni. Slow è invece l'invito a rallentare il passo e recuperare uno spazio di autenticità. "Fuija fuija è quella voce nella testa che ti dice di correre, di fare sempre di più, come se il tuo valore dipendesse da quanto hai piena l'agenda. Slow è la coscienza quando ti ricorda che non c'è fretta, perchè tutto arriva al momento giusto", racconta Ylenia Lucisano. "Ho scritto questa canzone in un momento della mia vita in cui stavo progettando il mio trasferimento da Milano verso il Sud: il dialetto rossanese è diventato l'unica lingua abbastanza vera per dirmi che non si può scappare da se stessi".



La canzone, prodotta da Gerolamo Sacco e distribuita da Pirames International, esprime la necessità di ricominciare a dare valore al tempo e alle piccole cose, come osservare un tramonto o concedersi una pausa tra mille impegni.



Ancora una volta il dialetto rossanese si rivela centrale nella narrazione di Lucisano. Nei versi "fuija fuija ma nu vul, fuija fuija ma po' caij" emerge la fragilità dietro ogni rincorsa, mentre "fuija fuija e nu pozz scappar" sintetizza la consapevolezza che spesso la fuga è da se stessi. La scelta della lingua locale diventa simbolo di radicamento, autenticità e verità.



Ylenia Lucisano prosegue un percorso artistico fatto di ricerca e sperimentazione. Dopo il debutto nel 2013 con Quando non c'eri e la partecipazione a importanti eventi come il Concerto di Natale di Roma e il Concerto del Primo Maggio, la cantautrice ha collezionato riconoscimenti come il Premio Lunezia e il Capri Exploit Award. Ha collaborato con autori celebri come Pacifico, Zibba e Giuseppe Anastasi e calcato palchi prestigiosi al fianco di artisti quali Francesco De Gregori e Roby Facchinetti.



Con Fuija Fuija (Slow), Lucisano riafferma il suo stile unico capace di coniugare la tradizione della canzone d'autore italiana con le tendenze più contemporanee, portando nel panorama musicale attuale la freschezza delle radici calabresi e la profondità di un invito a rallentare.