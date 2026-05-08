Welo e Anna Tatangelo insieme nella nuova hit estiva Notte Poetica

Il panorama musicale italiano si arricchisce con una collaborazione inedita: Welo e Anna Tatangelo lanciano oggi il singolo Notte Poetica, già destinato a imporsi tra le canzoni simbolo dell'estate.

Il brano mette insieme una delle voci urban più interessanti della nuova generazione e un'icona della musica pop italiana. Welo, nome d'arte di Manuel Mariano, classe 1999, dopo aver conquistato attenzione con il successo di Emigrato (Italiano) - scelto come jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026 diretto da Carlo Conti - firma ora un incontro artistico dal grande impatto emotivo con Anna Tatangelo, artista forte di otto partecipazioni a Sanremo, milioni di dischi venduti e numerose collaborazioni internazionali.

Notte Poetica si presenta come un viaggio notturno, tra finestrini abbassati e musica ad alto volume, dove la città e le sue emozioni si fanno colonna sonora di racconti generazionali. In questo pezzo i due mondi si incontrano senza sforzo: il rap diretto e moderno di Welo si fonde con la potenza melodica della voce di Tatangelo. Il contrasto dei loro stili dà vita a una sorprendente unità, racchiusa in un ritornello incisivo che resta in mente sin dal primo ascolto.

Il testo propone l'incontro di due individui incapaci di lasciarsi del tutto, che si inseguono nel fragile spazio di una notte destinata a durare, diventando metafora di una generazione sospesa tra sogni e precarietà. La produzione, curata da ROOM9, Nathys e Luca Mattioni, crea un'atmosfera calda e quasi cinematografica, amplificando la dimensione emotiva del viaggio narrato.

L'arrivo di Notte Poetica segna un nuovo traguardo per Welo. L'artista salentino ha costruito la sua carriera partendo dal collettivo 23.7 fino alla recente pubblicazione dell'EP WELO WE 23, arricchito dalla collaborazione con Guè e altri nomi dell'urban italiana come Enzo Dong e Mikush. Il legame con la realtà sociale rimane centrale: nei suoi videoclip Welo coinvolge spesso giovani dei quartieri popolari, dando voce a chi troppo spesso resta invisibile. La sua poetica ruota intorno al racconto della generazione Z, tra difficoltà quotidiane, riscatto e senso di comunità.

Anna Tatangelo conferma il proprio ruolo di riferimento assoluto nella scena musicale nazionale. Dall'esordio giovanissima a Sanremo nel 2002 e la vittoria a soli 15 anni, la carriera di Anna è stata costellata di dischi di platino, album di successo e riconoscimenti, con una costante capacità di rinnovarsi e sperimentare nuove sonorità. Dopo aver toccato generi differenti, la cantante di Sora torna in questi mesi al centro della scena con i singoli Mantra e Inferno, oltre a nuovi concerti evento che si terranno a novembre a Napoli e Milano.

Il singolo è già disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme. Tutto lascia intendere che Notte Poetica si candida a diventare il nuovo tormentone della stagione estiva, conquistando radio e playlist con la sua straordinaria immediatezza e autenticità.