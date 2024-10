Xiaomi 14T Series: fotografia e produttività al massimo livello

Xiaomi ha presentato la sua nuova famiglia di smartphone flagship, la Xiaomi 14T Series, pensata per gli appassionati di fotografia che desiderano un’esperienza di imaging di altissima qualità. La serie include due modelli: Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, entrambi progettati per offrire prestazioni eccellenti in ogni situazione, con particolare attenzione alle capacità fotografiche, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie a funzionalità all’avanguardia, la Xiaomi 14T Series consente di catturare immagini straordinarie, con foto notturne mozzafiato e scene urbane vibranti, rese possibili dalla piattaforma di fotografia computazionale AI LM basata su FusionLM. Questo sistema, combinato con la tecnologia UltraHDR, migliora la gamma dinamica e riduce il rumore, garantendo dettagli nitidi e colori vivaci anche in condizioni di illuminazione difficili.

Una delle novità più importanti è l’introduzione di PortraitLM, una tecnologia che arricchisce la modalità Master Portrait, coprendo una gamma focale che va da 23mm a 75mm. Ciò consente di ottenere ritratti profondamente stratificati, con maggiore chiarezza e un effetto bokeh naturale.

Il modello base della serie, Xiaomi 14T, è dotato di un sensore d’immagine Sony IMX906 e di un sistema a tripla fotocamera con lunghezze focali che spaziano da 15mm a 100mm. La fotocamera principale, da 50MP, è arricchita dall’apertura ƒ/1.7 e dall’ultima tecnologia Leica Summilux, per garantire colori brillanti e dettagli eccezionali anche nelle condizioni più sfidanti.

Oltre alle capacità fotografiche, la Xiaomi 14T Series è stata progettata per migliorare la produttività e la creatività grazie a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. Queste funzionalità includono strumenti per la ricerca, l’elaborazione di testo, voce, immagini e video, che rendono le attività quotidiane più semplici ed efficienti. Grazie all’integrazione tra il dispositivo e il cloud, gli utenti possono sfruttare queste tecnologie per creare contenuti senza sforzo e ottimizzare la loro produttività.

Xiaomi ha anche stretto una collaborazione con Google, portando la serie 14T a un nuovo livello di interazione con il motore di ricerca. Una delle novità è la funzione Circle to Search with Google, che permette agli utenti di cercare rapidamente qualsiasi contenuto visualizzato sullo schermo, senza dover cambiare applicazione. Inoltre, la serie include l’app Google Gemini, che permette di interagire con l’intelligenza artificiale per ottenere assistenza in scrittura, pianificazione e apprendimento.