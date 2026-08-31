YXSTABY: la nuova collezione IKEA e XBOX per il gaming quotidiano

IKEA e XBOX presentano YXSTABY, una collezione rivoluzionaria composta da nove prodotti creati per integrare il gaming nella vita quotidiana e adattarsi con facilità ai diversi spazi e momenti della casa. Svelata in anteprima a Gamescom, la collezione nasce dall'unione tra la competenza nella vita domestica di IKEA e l'esperienza di XBOX nel mondo del videogioco.



Il gaming oggi coinvolge oltre tre miliardi di persone e si svolge sempre più spesso in ogni angolo della casa: dal soggiorno alla cucina, dalla camera da letto fino agli spazi condivisi con altre attività. YXSTABY propone soluzioni flessibili che si integrano con l'arredamento esistente senza rinunciare a funzionalità e stile. Ogni elemento della collezione è stato sviluppato dalla collaborazione tra designer IKEA e XBOX, unendo oltre 25 anni di diversificata esperienza nel gaming e più di 80 anni di conoscenza della vita casalinga.



La collezione include prodotti innovativi come il primo supporto TV IKEA dotato di rotelle, facilmente trasportabile e con vano posteriore per l'attrezzatura da gaming, e un supporto per laptop che trasforma il tavolo da pranzo in una postazione temporanea, completo di contenitore integrato e coperchio che diventa un pratico stand per il computer portatile. Alcuni arredi sono pensati per esigenze specifiche: il tavolino su ruote può essere avvicinato a qualunque seduta e dispone di piani d'appoggio per controller e dispositivi, nascondendo al contempo postazioni di ricarica. Il supporto per monitor permette di sollevare uno o due schermi alla giusta altezza e include spazi dedicati per telefono, cuffie e controller.



Come sottolinea Philip Dilé di IKEA of Sweden, Il modo in cui le persone giocano in casa è cambiato. Giocare oggi significa anche rilassarsi e stare insieme agli altri, non solo concentrarsi sulla partita, e questo cambia anche ciò che si chiede allo spazio domestico. XBOX sa cosa vogliono i giocatori dalla propria postazione da gaming e sa come risolvere i piccoli problemi che emergono quando la postazione viene adattata alla vita quotidiana in casa. Insieme, abbiamo voluto creare prodotti funzionali e belli che le persone siano felici di avere in casa, non mobili che servono solo per giocare.



Ispirata dall'iconico controller XBOX, la collezione riprende le sue forme in elementi come il D-pad, che ha dato vita a un cuscino morbido e a un piatto decorativo in acciaio inox. Un espositore con specchi valorizza il controller da ogni angolo, evidenziando anche altri oggetti da collezione. Fra i pezzi più originali spicca uno sgabello che ricrea fedelmente l'aspetto del thumbstick del controller, utilizzando i file di progettazione 3D originali di XBOX. La specifica texture offre sia stabilità alla seduta sia un richiamo alla presa ergonomica del controller.



Il designer David Wahl racconta: 25 anni fa sono rimasto in fila tutta la notte per riuscire ad accaparrarmi la prima console XBOX. Per questo lavorare su queste forme ha avuto anche una dimensione personale e nostalgica. La sfida è stata farlo funzionare come uno sgabello, con la curva della seduta e la stabilità corrette, senza però perdere l'aspetto di un thumbstick. Si muove persino come un thumbstick, inclinandosi insieme al giocatore.



Rispetto e continuità con lo stile scandinavo caratterizzano l'intera collezione, che utilizza linee essenziali, colori neutri come bianco, nero e beige e dettagli funzionali in verde per evidenziare tasche e scomparti dedicati agli accessori da gaming. YXSTABY sarà disponibile nei negozi IKEA e online dal prossimo autunno, pronta a trasformare il gaming domestico in un'esperienza versatile, ordinata e sempre più integrata nella vita di tutti i giorni.