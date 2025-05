Xiaomi Master Experience: un viaggio fotografico nell’anima umana

Xiaomi presenta la Xiaomi Master Experience, un innovativo percorso fotografico dedicato all’esplorazione dell’umanità attraverso l’obiettivo della Xiaomi 15 Series. Questo progetto, annunciato il 30 aprile 2025, si propone di catturare le emozioni umane più autentiche e trasformarle in narrazioni potenti e coinvolgenti.

Con l’avvento della nuova era della fotografia mobile nel 2025 e il lancio della Xiaomi 15 Series, nata dalla collaborazione con Leica, Xiaomi ridefinisce i canoni della perfezione fotografica. L’azienda crede fermamente che la vera potenza delle immagini risieda nella libertà e nell’autenticità espressiva.

Jia Wei, Head of Marketing di Xiaomi Western Europe, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “In Xiaomi vediamo la mobile photography come una forma d’arte in cui innovazione ed emozione si incontrano, unendo la tecnologia all’avanguardia di Xiaomi 15 Series a una narrazione umana autentica. Con la nuova Xiaomi Master Experience, vogliamo offrire ai creator gli strumenti per catturare il mondo con emozione, profondità e precisione senza precedenti”.

Ispirandosi alla fotografia umanistica, Xiaomi ha intrapreso un ambizioso progetto fotografico volto a immortalare le espressioni più intense dell’umanità, focalizzandosi su tre temi universali: le conquiste umane, le passioni e le sfide.

Il viaggio della Xiaomi Master Experience è iniziato con la “Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series in Madrid”, dove i fotografi hanno catturato l’energia vibrante dei runner, trasformando momenti fugaci in storie di trionfo grazie alla Xiaomi Series 15. Xiaomi è stata sponsor ufficiale dell’evento nel 2025.

Successivamente, la mostra immersiva “Humanity: Taste of Emotions” ha fuso la fotografia realizzata con la Xiaomi 15 Series e l’alta gastronomia creativa, offrendo agli ospiti un’esperienza multisensoriale unica. I partecipanti hanno esplorato installazioni dedicate a diverse emozioni umane come euforia, sorpresa e amore, per poi degustare piatti ispirati agli scatti fotografici.

La Master Experience è culminata con l’incontro “Humanity: Emotions in Focus”, un’occasione di scambio creativo e culturale. Il celebre fotografo Jonas Bendiksen, vincitore di prestigiosi premi, ha presentato la sua collezione insieme ad altri rinomati fotografi coinvolti nel progetto. “Per me la fotografia è un modo di esplorare il mondo, una scusa per seguire la mia curiosità ovunque essa mi porti… Ma altrettanto spesso la fotografia è un modo per riflettere sull’intimo e sul familiare” – afferma Jonas Bendiksen.

In collaborazione con PhotoVogue, la fotografa e regista Claudia ha presentato una potente serie che esplora il rapporto tra umanità, natura e comunità. Claudia ha condiviso come la fotografia sia diventata per lei un linguaggio per esprimere le emozioni. “Esplorare l’umanità attraverso la fotografia significa catturare gli strati emotivi che vivono sotto la superficie. Mi ci avvicino attraverso l’intimità, l’istinto e i fili invisibili che collegano la memoria personale all’esperienza collettiva” – dice Claudia Revidat.

Xiaomi continua a investire nella sua community fotografica globale, ampliando le iniziative esistenti come le Xiaomi Master Class e il programma Xiaomi Creators. Nel 2025, l’azienda ha lanciato tre nuovi progetti strategici: