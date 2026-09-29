Ylenia Lucisano pubblica il lyrics video di Fuija Fuija (Slow): viaggio tra identità e libertà

Debutta su YouTube il lyrics video ufficiale di Fuija Fuija (Slow), il nuovo capitolo musicale della cantautrice calabrese Ylenia Lucisano. L'artista continua il suo percorso tra sonorità elettro folk, radici mediterranee e riflessioni sull'identità attraverso il dialetto rossanese.



Fuija Fuija (Slow) fonde elementi di tradizione folkloristica ed etnica con la produzione elettronica moderna, proseguendo la cifra ethnotronica già intrapresa con Terra Rossa. Il video narra il bisogno di Ylenia di allentare la pressione della performance costante, portando lo spettatore in un viaggio che si apre in un ufficio anonimo per poi attraversare le strade di una Bari autentica, fino a culminare in un tuffo liberatorio in mare. Questo gesto diventa metafora del lasciare andare le sovrastrutture sociali e del prendersi finalmente lo spazio necessario senza giustificazioni.



Emblematica la dichiarazione della cantautrice, riportata nella sua forma integrale: Tuffarsi in mare vestiti non è un'immagine da social patinato - È il gesto che quasi tutti abbiamo pensato di fare almeno una volta, in un momento di lavoro insostenibile, e che quasi nessuno fa davvero. L'ho fatto io, per chi non l'ha ancora fatto.



Il brano, scritto da Ylenia Lucisano, prodotto da Gerolamo Sacco e pubblicato da Miraloop con distribuzione Pirames International, sceglie il dialetto rossanese come strumento di autenticità e verità. Le strofe come fuija fuija ma nu vul, fuija fuija ma po' caij raccontano la caduta dopo ogni rincorsa, mentre in fuija fuija e nu pozz scappar si riflette la consapevolezza che la corsa sia anche fuga da se stessi. Il dialetto si conferma lingua dell'identità, capace di toccare un pubblico ampio senza perdere concretezza e radici.



Ylenia Lucisano si è affermata nel panorama musicale italiano trasformando le sue origini calabresi in un linguaggio personale e contemporaneo. Dal debutto con il singolo Quando non c'eri nel 2013, alla partecipazione al Concerto di Natale di Roma e all'esordio nel dialetto calabrese con Movt Movt, l'artista ha raccolto riconoscimenti come il Premio Lunezia, conquistato la finale di Area Sanremo con Riverbero e calcato palchi prestigiosi accanto a nomi come Francesco De Gregori e Roby Facchinetti.



Nel 2026 Ylenia inaugura con Terra Rossa un nuovo progetto che le permette di riconnettersi alla Calabria e alla verità di chi non smette mai di portare la propria terra dentro sé. Con Fuija Fuija (Slow) la cantautrice conferma la sua volontà di mescolare tradizione e sperimentazione, regalando alla scena musicale italiana un racconto sonoro di coraggio e introspezione.