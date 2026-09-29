SteelSeries rivoluziona i mouse gaming: Sensei Pro e Rival Pro con tecnologia UWB e 8K

SteelSeries lancia le nuove serie di mouse Sensei Pro e Rival Pro: tecnologia wireless UWB, frequenza reale a 8K, batterie hot-swap e leggerezza per gamer pro.

SteelSeries segna un nuovo punto di riferimento nel mondo del gaming con il lancio dei mouse Sensei Pro e Rival Pro, le prime periferiche dotate di connessione wireless esclusivamente Ultra-Wideband (UWB) e reale polling rate a 8K.

Questa innovazione rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico: la banda ultralarga consente una trasmissione venti volte superiore rispetto agli standard di mercato a 2,4 GHz, eliminando interferenze causate da altri dispositivi e offrendo una risposta immediata durante il gioco. La frequenza di aggiornamento di 8.000 Hz garantisce che la posizione del mouse venga aggiornata fino a 8.000 volte al secondo, assicurando tracciamento fluido e latenza ridotta anche per i movimenti più rapidi e precisi.

Le nuove serie portano una struttura ultraleggera - appena 53 grammi per le versioni standard e solo 49 grammi per le Mini - completata da interruttori ottici di assoluta eccellenza, garantiti per 100 milioni di clic, e il nuovo sensore ottico TrueMove 42K per prestazioni di precisione. La latenza è ridotta a soli 0,35 millisecondi, favorendo un'esperienza reattiva anche nei titoli più competitivi come Counter-Strike 2, VALORANT e Fortnite.

Un altro elemento distintivo è l'Infinite Power System: grazie a un sistema di batterie doppie sostituibili a caldo, i gamer possono alternare le batterie senza interrompere il gioco, raggiungendo fino a 32 ore totali di autonomia con frequenza 8K e fino a 120 ore con frequenza a 1K.

Le possibilità di personalizzazione avanzata sono garantite grazie agli strumenti software SteelSeries GG che permettono di regolare calibri, sensibilità, distanza di sollevamento e altri parametri fondamentali per la mira. Funzionalità come mira 3D trainer e un innovativo sistema di ricerca della sensibilità aiutano i giocatori a perfezionare i riflessi e mantenere le prestazioni costanti tra vari titoli.

La gamma comprende Sensei Pro, Sensei Pro Mini, Rival Pro e Rival Pro Mini, tutti disponibili in colorazioni Black e White, offrendo la massima libertà nella scelta di forma e dimensioni senza sacrificare la performance.

I nuovi mouse Sensei Pro e Rival Pro sono disponibili in pre-ordine dal 29 settembre e arriveranno nei negozi dal 13 ottobre, a un prezzo di 199,99 euro sia per le versioni standard che Mini. Completano la dotazione gli adattatori wireless portatili, proposti a 24,99 euro.

Le nuove serie firmate SteelSeries raccolgono l'eredità dei modelli più iconici del marchio, introducendo una rivoluzione nel mondo delle periferiche da gaming e offrendo ai giocatori uno strumento all'avanguardia per raggiungere prestazioni d'élite.