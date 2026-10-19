Zelig 30: una serata speciale per celebrare trent'anni di comicità su Canale 5

Zelig 30 torna su Canale 5 il 20 ottobre con Michelle Hunziker, Ale e Franz, tanti comici italiani, Max Giusti ospite e la giuria Best Minute. Da non perdere.

Martedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo, attesissimo appuntamento con Zelig 30, lo show che celebra i trent'anni dello storico programma dedicato alla comicità italiana. Al timone tornano Michelle Hunziker, Ale e Franz, pronti a condurre il pubblico tra gag, sketch indimenticabili e nuovi momenti di spettacolo.

La terza puntata promette una carrellata di grandi ospiti e comicità di altissimo livello. L'ospite speciale sarà Max Giusti, che si unirà ad alcuni dei comici più amati del panorama nazionale. Sul palco si esibiranno Anna Maria Barbera, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Giancarlo Kalabrugovic, Franco Neri, Gianni Cinelli, Vincenzo Comunale, Filippo Caccamo, Claudio Batta, Gigi Rock, Chiara Lippi, Senso d'Oppio, Francesco Migliazza, Simone Barbato e Alessandro Politi.

Immancabile anche in questa edizione lo spazio dedicato al Best Minute, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. La giuria chiamata a decretare il minuto più esilarante sarà composta da tre grandissimi nomi della comicità: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. A scegliere il minuto della serata sono tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell'archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.

A rendere la serata ancora più coinvolgente contribuiscono la musica dal vivo della storica Roy Paci Orchestra, presenza ormai iconica di Zelig, e le coreografie del corpo di ballo, pronte ad accompagnare ogni momento con ritmo ed energia.

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, insieme a un ampio gruppo autorale. La regia è affidata a Marco Beltrami, con scenografie curate da Marco Calzavara e costumi di Laura Liguori. Un evento imperdibile per celebrare la grande tradizione della comicità italiana, capace di rinnovarsi e sorprendere generazione dopo generazione.