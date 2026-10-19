Bresh conquista la Top 10 dei libri e annuncia il grande live a Milano nel 2027

Bresh continua a sorprendere: dopo essere diventato uno degli artisti più rilevanti della sua generazione, il cantautore genovese celebra l'ingresso nella Top 10 dei libri più venduti della settimana con il suo esordio letterario Nessuno ci insegna a cadere, posizionandosi al nono posto tra le opere più apprezzate nelle principali classifiche letterarie italiane.

Il romanzo, edito da Rizzoli, racconta una storia intensa e riflessiva tra scelte considerate immutabili e nuovi percorsi da intraprendere, incarnata dall'incontro tra Diego e Camilla, due adolescenti uniti per caso da un misterioso libro. Forse non ci si doveva struggere alla ricerca del significato della vita. Forse bisognava soltanto vivere, si legge tra le sue pagine, a sottolineare un messaggio centrale: cadere non è un errore, è l'inizio della storia.

Il successo letterario si aggiunge a una carriera musicale già straordinaria. Dopo il trionfale tour nei palazzetti, i sold out nella natia Genova e la partecipazione a Sanremo 2025 con La tana del granchio, Bresh conquista nuovamente il pubblico annunciando un grande evento live nel 2027: Milano Marea, previsto per sabato 11 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro in occasione degli I-Days Milano. Sono già disponibili i biglietti in prevendita, e l'evento promette di essere una vera festa per i fan del cantautore ligure.

Nel frattempo, è uscita la deluxe edition Mediterraneo - Dopo il mare: l'album contiene, oltre alle sedici tracce originali certificate triplo platino, quattro inediti e i singoli di successo Da Dio, Introvabile e Serenamente con Juli, tutti certificati oro e in rotazione radiofonica.

Con 33 dischi di platino e 17 d'oro, Bresh si conferma tra i protagonisti della scena urban, capace di interpretare con stile e originalità l'anima della Drilliguria e di raggiungere un vasto pubblico grazie a una scrittura diretta e melodie coinvolgenti. Dai primi passi con il mixtape Cambiamenti, passando per hit come Angelina Jolie e Guasto d'amore - divenuto inno per il Genoa -, fino alla consacrazione nei più importanti festival e piazze italiane, la sua ascesa sembra inarrestabile.

Il 2027 si preannuncia come un anno fondamentale per Bresh, che dopo aver conquistato palchi italiani ed europei, aggiunge un nuovo importante tassello al proprio percorso. Il suo viaggio artistico, tra musica e letteratura, resta guidato da una filosofia semplice ma profonda: cadere, rialzarsi e continuare a scrivere la propria storia.