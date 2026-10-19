Onirica: il nuovo singolo dei Dèmodè, tra dance, folk e introspezione

Dal 23 ottobre arriva in digitale e in radio Onirica, il nuovo singolo del duo Dèmodè, formato da Julie e Anthony Louis e capace di unire influenze dance e folk in un sound ibrido e sperimentale. La traccia è già attiva in pre-save e promette di conquistare il pubblico con le sue atmosfere sospese e la profonda carica evocativa.

Onirica si distingue per essere una ballad che accompagna l'ascoltatore in un percorso intimo di trasformazione e rinascita. Julie, voce e chitarra del progetto, offre un'interpretazione intensa e autentica, sostenuta dalle chitarre di Riccardo Chiara e dal pianoforte delicato di Davide Cuccu. Il brano si arricchisce ulteriormente grazie al flauto di Concetta Rinaldi, che aggiunge sfumature eteree e crea un'atmosfera quasi sospesa nel tempo.

Onirica - dichiarano i Dèmodè - mette in risalto l'evoluzione introspettiva dell'uomo inteso come essere vivente che, attraverso una rinascita metaforica, gode dei piccoli privilegi che la vita gli offre, e, in quella che oggi verrebbe definita ordinarietà, ritrova la sua vera identità.

I Dèmodè nascono a Torino dall'incontro di Anthony Louis, dj, produttore e autore, con Julie, cantautrice e attrice. Il sodalizio artistico punta su una continua contaminazione di generi, dove fase di scrittura e produzione si fondono per delineare un percorso sonoro unico. Dopo l'esordio con Omeotermia, pubblicato nel maggio 2025 e caratterizzato da sonorità elettro-funk, il duo ha proseguito con i brani Ottovolante e Orbita, portando avanti la propria ricerca musicale tra elettronica e radici folk.

Onirica rappresenta un nuovo capitolo per i Dèmodè, confermando la loro capacità di sperimentare e di proporre una narrazione musicale capace di coinvolgere emotivamente, tra suggestioni acustiche e vibrazioni elettroniche.