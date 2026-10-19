HBO Max presenta la serie crime drama MELANIA REA: dal 6 novembre in esclusiva

MELANIA REA arriva in esclusiva su HBO Max dal 6 novembre. La serie crime drama, diretta da Stefano Mordini e prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci, racconta uno dei casi giudiziari più sconvolgenti degli ultimi anni e vede protagonisti Maria Esposito nel ruolo di Melania Rea e Daniele Rienzo in quello di Salvatore Parolisi.

Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle, la miniserie in quattro episodi sarà disponibile sulla piattaforma con un nuovo episodio ogni settimana. Il progetto porta sullo schermo la drammatica vicenda di Melania Rea, ritrovata senza vita nel bosco di Ripe di Civitella il 20 aprile 2011, e mette in luce le dinamiche oscure dietro un femminicidio che ha segnato la storia recente della cronaca italiana.

La serie si distingue per l'approccio psicologico e il taglio intimo nel racconto. Intrecciando passato e presente MELANIA REA, più che la cronaca di un caso giudiziario, racconta la storia di una giovane donna, dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e di una relazione che, dietro un'apparente normalità, rivela progressivamente dinamiche di possesso, controllo e sopraffazione, fino alla ricostruzione della verità giudiziaria.

Il lavoro degli autori Doriana Leondeff, Mariano Di Nardo, Gloria Mottarelli e Bianca Rondolino si basa su una stretta collaborazione con la famiglia Rea e su testimonianze dirette di avvocati, criminologi, investigatori e cronisti che hanno seguito il caso, offrendo accesso esclusivo a fatti, aneddoti e documenti verificati. Questo permette alla narrazione di restituire centralità alla figura di Melania, andando oltre la mera cronaca nera e ponendo forte attenzione la tematica della violenza di genere e dell'abuso domestico.

A rafforzare il messaggio, il patrocinio della Fondazione Una Nessuna Centomila, da sempre impegnata nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza sulle donne. Completa la serie il contributo musicale di BigMama, che con il brano inedito "Cicatrice" accompagna i titoli di coda dell'episodio finale.

Prodotta da Stand By Me, la miniserie conferma il percorso di crescita internazionale del settore audiovisivo italiano e si inserisce nella strategia di HBO Max di proporre contenuti originali di alto impatto sui temi sociali. MELANIA REA diventa così non solo un racconto di un dramma, ma uno strumento di riflessione e consapevolezza sulla violenza di genere, portando il pubblico a interrogarsi sulle radici del fenomeno.