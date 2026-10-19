Fabrizio Moro annuncia il tour 2026 nei principali club italiani

Fabrizio Moro porta il suo tour Non ho paura di niente Live 2026 nei grandi club italiani, presentando i successi della carriera e il nuovo album.

Fabrizio Moro torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo tour Non ho paura di niente Live 2026, che prenderà il via venerdì 23 ottobre da Padova e toccherà i principali club della Penisola.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners, offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera dell'artista romano, dagli esordi fino ad oggi, accanto ai pezzi inediti dell'ultimo album "Non ho paura di niente", uscito per BMG.

Ad accompagnare Moro sui palchi ci saranno Danilo Molinari e Roberto Red Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Queste le date italiane: 23 ottobre Padova (Hall), 24 ottobre Senigallia - Ancona (Mamamia), 28 ottobre Milano (Fabrique), 31 ottobre Venaria Reale - Torino (Concordia), 6 novembre Firenze (Cartiere Carrara), 7 novembre Bologna (Estragon), 12 novembre Napoli (Casa della Musica), 13 novembre Molfetta - Bari (Eremo Club), 15 novembre Catania (Land). I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali circuiti.

Il decimo album in studio di Fabrizio Moro, "Non ho paura di niente", è disponibile in digitale, CD, vinile e nella speciale edizione deluxe green petrol limitata e numerata. La versione deluxe include la bonus track "Prima di domani", in collaborazione con Il Tre.

Le canzoni del disco, prodotte da Katoo, si distinguono per testi introspettivi e attuali dove la dimensione personale si intreccia con una visione collettiva. La tracklist comprende: Niente da perdere, Non ho paura di niente, Simone spaccia, Casa mia, Superficiali, In un mondo di stronzi, Comunque mi vedi, Sabato, Toglimi l'aria e Scatole.

Fabrizio Moro, classe 1975, è una delle voci più originali della canzone d'autore contemporanea. Nel suo ricco palmarès spiccano la vittoria al Festival di Sanremo nel 2007 nella Categoria Giovani con Pensa e il trionfo tra i Big nel 2018, in coppia con Ermal Meta con Non mi avete fatto niente, brano che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest a Lisbona conquistando il quinto posto.

In carriera ha pubblicato dieci album in studio, tre EP, un album live e tre raccolte. Ha anche scritto brani per artisti come Noemi, Emma, Fiorella Mannoia, gli Stadio e Valerio Scanu. Negli anni si è esibito più volte a Sanremo, sia come concorrente che come ospite in occasione dei duetti.

Parallelamente al percorso musicale, Moro si è distinto anche come regista: nel 2021 ha firmato il videoclip Sogni di rock'n'roll con la partecipazione di Luciano Ligabue e ha debuttato al cinema nel 2022 con Ghiaccio, seguito da Martedì e Venerdì, uscito a febbraio 2024. Ad aprile 2025 ha celebrato il 25esimo anniversario di carriera con due show speciali a Roma e Milano.

Il tour 2026 rappresenta un nuovo traguardo per Fabrizio Moro, pronto a emozionare i fan vecchi e nuovi con l'energia della sua musica dal vivo e la profondità dei suoi testi.