Fabri Fibra e Neffa dominano le classifiche FIMI con Zarathustra Style

Fabri Fibra e Neffa hanno conquistato il primo posto delle principali classifiche FIMI/NIQ con Zarathustra Style, il nuovo album pubblicato il 9 ottobre e interamente prodotto da Neffa. Il progetto segna un nuovo record: debutto diretto al numero uno sia nella TOP 100 ALBUM & COMPILATION che nella TOP 20 CD, VINILI E MUSICASSETTE. Un doppio successo che conferma l'impatto immediato e l'entusiasmo del pubblico per la collaborazione tra due delle figure più rappresentative del rap italiano.



Zarathustra Style è un lavoro discografico composto da 24 tracce, dalle atmosfere stratificate delle prime registrazioni fino alle produzioni più minimali e alle influenze boom bap contemporanee. L'album, risultato dall'incontro tra due identità artistiche uniche, attraversa sonorità diverse e racconta l'evoluzione di Fabri Fibra e Neffa senza mai perdere di vista il rap, la scrittura e la sperimentazione musicale.



ZARATHUSTRA STYLE mette a confronto e intreccia due identità artistiche che hanno contribuito a definire il linguaggio dell'hip hop italiano, dando vita a un disco che attraversa sonorità e approcci differenti: dalle atmosfere più stratificate delle prime registrazioni fino alle produzioni minimali e alle influenze boom bap contemporanee dei brani più recenti. Un percorso creativo che racconta l'evoluzione dei due artisti, mantenendo al centro il rap, la scrittura e la ricerca musicale.



Il doppio primo posto in classifica testimonia la capacità di Fabri Fibra e Neffa di restare protagonisti della scena musicale, continuando a dialogare con il presente e mantenendo salda la propria identità artistica. Zarathustra Style si configura così come un nuovo punto di riferimento per l'hip hop italiano, segnando una tappa importante nel percorso di due artisti iconici.