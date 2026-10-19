Angèle annuncia unico live in Italia: il 13 maggio 2027 al Fabrique di Milano

Tra le voci più influenti del pop europeo, Angèle arriva in Italia per un unico appuntamento dal vivo: giovedì 13 maggio 2027 al Fabrique di Milano. Con oltre 4 miliardi di stream globali e una carriera ormai consolidata su scala internazionale, l'artista belga porterà sul palco i brani del suo nuovo album Instinct, lavoro che segna una svolta nel suo percorso creativo e che l'ha impegnata nella scrittura e produzione tra Parigi, Bruxelles, New York, Roma e altri luoghi chiave della sua crescita artistica.

Il tour prenderà il via da marzo 2027, toccando le venue più iconiche d'Europa e Nord America, registrando già oltre 100 mila biglietti venduti nelle prime ore e ponendosi come il progetto live più ambizioso della carriera di Angèle, con 23 date annunciate.

Instinct, il terzo album in studio, restituisce Angèle alle sue origini creative, all'istinto e alla spontaneità che avevano caratterizzato la nascita della sua musica. "Per anni, a volte ho preferito inventarmi storie con persone che non erano giuste per me, piuttosto che restare da sola. Con questa canzone dico addio a quella dipendenza emotiva e lo faccio alternando francese e inglese perché mi sembrava la scelta più naturale", ha dichiarato riferendosi al singolo Au Revoir, nato dalla sua prima sessione di scrittura collettiva per l'album e già in rotazione radiofonica.

All'interno della tracklist, collaborazioni di grande prestigio: i Justice in What You Want, Soulwax in Trop, Caroline Polachek e SebastiAn in Love Triangle, mentre Oscar Scheller, producer inglese già al lavoro con Charli XCX e Lily Allen, ha firmato con lei F4ck 4ever. Il tutto sotto la co-produzione e la guida fidata di Tristan Salvati.

Il disco intreccia esperienze personali e riflessioni artistiche. In Je sais, Angèle si rivolge direttamente al padre, mentre temi sociali e sentimentali si esprimono tra crisi morale (Une seule vie) e proteste dai toni intimi (Trop). Il processo creativo ha attraversato continenti e studi celebrati come La Fabrique e gli Electric Lady Studios di New York, mescolando atmosfere urbane a elementi autobiografici. Le sonorità dell'album valorizzano elementi vocali autentici e l'uso della lingua inglese, raffinato proprio nella metropoli statunitense, diventa parte integrante della narrazione.

Fondamentale, in Instinct, anche la dimensione visiva: Angèle ha collaborato con il collettivo coreografico (LA)HORDE, già coinvolto nei tour di Madonna e Rosalía, per una visione artistica in cui musica, danza e immagini modellano un'esperienza immersiva.

Dal debutto nel 2017 con La Loi de Murphy agli album Brol e Nonante-Cinq, Angèle si è imposta come una delle artiste di maggior rilievo della sua generazione, conquistando le classifiche, le arene più prestigiose e una tappa storica alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra le sue tante collaborazioni, spiccano Dua Lipa, Phoenix, Kavinsky, Mahmood e i titoli di moda globale come Chanel e Adidas. Il nuovo album conferma la sua crescita internazionale, testimoniata dalla copertura mediatica su testate di rilievo come Pitchfork, Billboard, NME e Vanity Fair.

Per i fan italiani, il concerto di Milano rappresenta un'occasione unica per vedere Angèle dal vivo e scoprire l'universo sonoro e visivo di Instinct, tra ricerca personale, nuove collaborazioni e uno sguardo sempre rivolto verso il futuro della scena pop internazionale.