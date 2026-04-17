Puzzle Bobble Every Bubble! arriva su Steam: co-op fino a quattro giocatori e nuove modalità

Puzzle Bobble Every Bubble! si prepara a conquistare ancora una volta i fan dei giochi puzzle con il suo debutto su Steam, fissato per il 23 aprile 2026. Il nuovo episodio dello storico franchise, sviluppato da Taito Corporation, mantiene intatta la magia che ha reso celebre la saga, portando però una ventata di novità che promettono di coinvolgere tanto i veterani quanto le nuove generazioni di giocatori.



Ambientato nella colorata Rainbow Island, trasformata in un mondo pieno di bolle a causa della maledizione di un mago, il gameplay vede i draghetti Bub e i suoi amici impegnati in avventure ricche di colpi di scena, tra cui la modalità infinita Scal Tower e l'inedita collaborazione Puzzle Bobble vs. Invaders.



Per la prima volta nella storia della serie, la modalità Storia supporterà la cooperativa fino a quattro giocatori, offrendo la possibilità di affrontare i livelli sia in solitaria che insieme ad amici e familiari. Questa innovazione apre le porte a un intrattenimento multiplayer che punta a diventare il cuore pulsante dell'esperienza di gioco.



Oltre alle modalità co-op, Puzzle Bobble Every Bubble! include anche sfide online con player di tutto il mondo e match locali fino a quattro partecipanti, con regole che spaziano dai classici duelli uno contro uno alle avvincenti tag match 2 vs 2.



Il titolo rimane fedele alla meccanica semplice e intuitiva che ha decretato il successo della saga: collegare tre o più bolle dello stesso colore per eliminarle dal campo di gioco, una formula che si conferma vincente sia per sessioni mordi e fuggi che per lunghe sfide all'ultimo record.



Arc System Works Co., Ltd. si dichiara entusiasta nell'annunciare la release su Steam del nuovo capitolo Puzzle Bobble Every Bubble!, arricchito da tante novità e dal fascino senza tempo di Bub e degli altri personaggi iconici. Gli appassionati possono già aggiungere il gioco alla propria wishlist in attesa del lancio ufficiale.



Fondata nel 1988 e famosa per i brand Guilty Gear e BlazBlue, Arc System Works ribadisce così il proprio impegno nel proporre titoli innovativi e coinvolgenti. L'apertura della nuova filiale europea a Parigi, avvenuta nel 2024, conferma una strategia sempre più orientata all'espansione internazionale.