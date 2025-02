105XMasters Winter Tour 2024/2025: Jeep protagonista a Courmayeur

Nel fine settimana del 22 e 23 febbraio, Courmayeur (AO) si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del 105XMasters Winter Tour 2024/2025. Un evento che coniuga sport, spettacolo e adrenalina, e che vedrà il brand Jeep® come protagonista assoluto.

Gli appassionati avranno l’opportunità di testare la Jeep Wrangler 4xe sulla spettacolare pista della Royal Driving Experience, un tracciato unico al mondo che permette di sperimentare la guida su ghiaccio e neve. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo la leggendaria capability del marchio Jeep. Chi desidera provare questa esperienza può prenotare il proprio test drive attraverso l’app XMasters.

Come da tradizione, il 105XMasters Winter Tour porta nelle località sciistiche più iconiche d’Italia un mix di eventi imperdibili. Il pubblico sarà accolto dagli speaker di Radio 105 e potrà assistere a clinic di carving, spettacoli di side hits e incredibili acrobazie per gli appassionati di snowboard. Ma non è tutto: l’evento offrirà anche esibizioni di street dance e hip hop, oltre all’après ski del sabato pomeriggio, un momento magico in cui il tramonto si trasforma in festa.

La Jeep Wrangler 4xe rappresenta il massimo della tecnologia fuoristrada con oltre 80 anni di innovazione nel 4×4. Grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e di una propulsione elettrica posteriore, offre prestazioni senza pari. Il motore turbo benzina da 2,0 litri garantisce una potenza totale di 380 CV e una coppia di 637 Nm. Il cambio automatico a 8 rapporti, insieme a due motori elettrici e una batteria ad alto voltaggio, assicura un’autonomia elettrica fino a 53 km in area urbana e un consumo di carburante di soli 3,5 l/100 km.

Durante l’evento, il pubblico potrà ammirare da vicino anche la Jeep Avenger 4xe, la più recente evoluzione del SUV progettato a Torino. Leader del mercato, Avenger è stato il SUV più venduto in Italia nel 2024 e a gennaio 2025. La sua versatilità lo rende adatto a ogni esigenza grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni, tra cui la versione 100% elettrica per una mobilità sostenibile, la 1.2 benzina da 100 CV efficiente e versatile, la e-Hybrid con cambio automatico ideale per chi cerca comfort ed efficienza e la 4xe a trazione integrale da 136 CV perfetta per affrontare ogni tipo di terreno.

A rendere ancora più speciale questa tappa del tour, la presentazione della serie limitata The North Face Edition di Jeep Avenger 4xe. Prodotta in sole 4.806 unità, un numero che richiama l’altezza del Monte Bianco, questa versione esclusiva si distingue per finiture Summit Gold, motivi topografici unici, materiali resistenti e tecnologie avanzate. Un vero tributo alla passione per l’esplorazione e al legame con la natura.

Il 105XMasters Winter Tour a Courmayeur si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti degli sport invernali e dei motori. Che si tratti di provare la Jeep Wrangler 4xe sulla neve, ammirare le acrobazie degli snowboarder o semplicemente godersi l’atmosfera unica dell’après ski, l’appuntamento del 22 e 23 febbraio promette emozioni indimenticabili.