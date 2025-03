1,5 milioni di utenti Kia Connect: traguardo storico per la mobilità connessa

Kia Europe ha recentemente annunciato il raggiungimento di un importante traguardo nella sua storia: 1,5 milioni di utenti attivi su Kia Connect. Questo sistema di connettività per i veicoli del brand coreano ha visto una crescente adesione dagli utenti, passando da 32.500 nel 2019 a 1,5 milioni nel 2025.

L’incremento costante degli utenti Kia Connect è stato evidente nel corso degli anni, con numeri triplicati tra il 2021 e il 2024. Il sistema offre una vasta gamma di funzionalità progettate per soddisfare le esigenze dei conducenti, ridefinendo aspetti di praticità, sicurezza ed efficienza nell’utilizzo dei veicoli. Tra i servizi più utilizzati vi sono il Remote Vehicle Status Check, il Vehicle Diagnostics e il Find My Car. Olivier Pascal, General Manager Connect Cars di Kia Connect, ha affermato: “Oggi, in Europa, quasi il 94% dei proprietari di Kia utilizza attivamente Kia Connect, dimostrando l’importanza e l’apprezzamento di questo servizio.”

Kia ha stretto importanti partnership per migliorare la connettività e l’efficienza dei veicoli, come quella con 4screen per l’accesso ai servizi basati sulla geolocalizzazione e le promozioni personalizzate. Inoltre, l’introduzione della funzionalità In-Car Payment in partnership con Parkopedia ha permesso agli utenti di trovare, prenotare e pagare i parcheggi direttamente tramite il touchscreen dell’auto o l’app Kia Connect.

Rispetto agli sviluppi futuri di Kia Connect, l’azienda si impegna a una maggiore integrazione con gli ecosistemi delle smart city e a offrire esperienze utente sempre più arricchite. Questo progetto ambizioso mira a guidare la rivoluzione delle auto connesse in Europa e oltre, sempre all’avanguardia della tecnologia per offrire un’esperienza di guida più smart, sicura e coinvolgente.