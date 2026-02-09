1986: Peugeot 205 Turbo 16, l’icona che chiuse l’epoca d’oro del Gruppo B

Esattamente quarant’anni fa, nel cuore degli anni Ottanta, una vettura compatta e rivoluzionaria cambiava per sempre la storia del rally mondiale. La Peugeot 205 Turbo 16 conquistava nel 1986 l’ultimo titolo del Campionato del Mondo Rally Gruppo B, diventando il simbolo di un’era tanto affascinante quanto estrema, destinata a concludersi tragicamente.

Alla base di quel successo ci fu la visione di Jean Todt, ex copilota e allora direttore della Peugeot-Talbot Sport, che spinse la Casa francese verso un progetto radicale: trasformare la 205, piccola vettura di serie, in una macchina da corsa capace di competere con i mostri del Gruppo B. Il risultato fu spettacolare. Nacque così la Peugeot 205 Turbo 16, un concentrato di tecnologia e potenza: trazione integrale, motore centrale turbo da 1.775 cm³ a 16 valvole e una potenza iniziale di 350–370 CV, che nella versione evoluta Evo 2 salì fino a 560 CV. Leggera, compatta e con un telaio monoscocca rinforzato in acciaio e fibra di carbonio, divenne una vera arma da rally.

Il debutto ufficiale avvenne al Tour de Corse 1984, dove Ari Vatanen mise subito in mostra il potenziale della vettura dominando fino al ritiro. Da lì in poi la crescita fu inarrestabile: tre vittorie nelle ultime cinque gare della stagione e l’annuncio che Peugeot sarebbe stata la squadra da battere nel 1985. E infatti, nella stagione successiva, le aspettative furono pienamente rispettate: sette successi su dieci gare e il titolo mondiale Costruttori, con Timo Salonen campione del mondo piloti. La Casa francese consolidò così la propria reputazione nel mondo del motorsport, dimostrando che audacia e affidabilità potevano convivere.

Il 1986, tuttavia, divenne l’anno più intenso e controverso del Gruppo B. Francia e Italia si sfidavano in una battaglia senza esclusione di colpi. Ma quella stagione fu segnata dalla tragedia. Durante il Tour de Corse, l’incidente che costò la vita a Henri Toivonen e Sergio Cresto cambiò per sempre la storia del rally. Era la conferma che si era davvero andati troppo oltre: la fine del Gruppo B era ormai inevitabile.

Ciononostante, il campionato proseguì tra tensioni, proteste e decisioni discusse. Al Rally di Sanremo le Peugeot 205 T16 vennero squalificate per presunte irregolarità alle minigonne, ma la vicenda non finì lì. Con una decisione presa a tavolino, la squalifica fu annullata e il titolo piloti venne riassegnato a Juha Kankkunen, consegnando così alla Casa francese un secondo trionfo consecutivo tra i Costruttori.

Ripensare oggi a quella stagione significa rivivere un’epoca irripetibile. Fu un campionato folle, tragico e irripetibile, che segnò la fine definitiva del Gruppo B. Quelle vetture, spaventose e affascinanti, rappresentarono il punto massimo dell’ingegneria e del coraggio nel motorsport. La 205 Turbo 16 ne fu la regina, capace di unire potenza brutale e controllo tecnico, incarnando la perfetta sintesi dello spirito Peugeot.

L’eredità di quella leggenda vive ancora oggi. Nelle strade di ogni giorno, le 205 GTI continuano a essere simbolo di passione e guida pura, amatissime da chi conserva il ricordo di un’epoca in cui l’automobile era sinonimo di libertà e sfida. Quarant’anni dopo, la vittoria del 1986 resta molto più di un successo sportivo: è la rappresentazione di un mondo ormai scomparso, ma ancora capace di accendere l’immaginazione di chi ama il motorsport e la storia dell’automobile.