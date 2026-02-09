Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

1986: Peugeot 205 Turbo 16, l’icona che chiuse l’epoca d’oro del Gruppo B

Published

Esattamente quarant’anni fa, nel cuore degli anni Ottanta, una vettura compatta e rivoluzionaria cambiava per sempre la storia del rally mondiale. La Peugeot 205 Turbo 16 conquistava nel 1986 l’ultimo titolo del Campionato del Mondo Rally Gruppo B, diventando il simbolo di un’era tanto affascinante quanto estrema, destinata a concludersi tragicamente.

Alla base di quel successo ci fu la visione di Jean Todt, ex copilota e allora direttore della Peugeot-Talbot Sport, che spinse la Casa francese verso un progetto radicale: trasformare la 205, piccola vettura di serie, in una macchina da corsa capace di competere con i mostri del Gruppo B. Il risultato fu spettacolare. Nacque così la Peugeot 205 Turbo 16, un concentrato di tecnologia e potenza: trazione integrale, motore centrale turbo da 1.775 cm³ a 16 valvole e una potenza iniziale di 350–370 CV, che nella versione evoluta Evo 2 salì fino a 560 CV. Leggera, compatta e con un telaio monoscocca rinforzato in acciaio e fibra di carbonio, divenne una vera arma da rally.

Il debutto ufficiale avvenne al Tour de Corse 1984, dove Ari Vatanen mise subito in mostra il potenziale della vettura dominando fino al ritiro. Da lì in poi la crescita fu inarrestabile: tre vittorie nelle ultime cinque gare della stagione e l’annuncio che Peugeot sarebbe stata la squadra da battere nel 1985. E infatti, nella stagione successiva, le aspettative furono pienamente rispettate: sette successi su dieci gare e il titolo mondiale Costruttori, con Timo Salonen campione del mondo piloti. La Casa francese consolidò così la propria reputazione nel mondo del motorsport, dimostrando che audacia e affidabilità potevano convivere.

Il 1986, tuttavia, divenne l’anno più intenso e controverso del Gruppo B. Francia e Italia si sfidavano in una battaglia senza esclusione di colpi. Ma quella stagione fu segnata dalla tragedia. Durante il Tour de Corse, l’incidente che costò la vita a Henri Toivonen e Sergio Cresto cambiò per sempre la storia del rally. Era la conferma che si era davvero andati troppo oltre: la fine del Gruppo B era ormai inevitabile.

Ciononostante, il campionato proseguì tra tensioni, proteste e decisioni discusse. Al Rally di Sanremo le Peugeot 205 T16 vennero squalificate per presunte irregolarità alle minigonne, ma la vicenda non finì lì. Con una decisione presa a tavolino, la squalifica fu annullata e il titolo piloti venne riassegnato a Juha Kankkunen, consegnando così alla Casa francese un secondo trionfo consecutivo tra i Costruttori.

Ripensare oggi a quella stagione significa rivivere un’epoca irripetibile. Fu un campionato folle, tragico e irripetibile, che segnò la fine definitiva del Gruppo B. Quelle vetture, spaventose e affascinanti, rappresentarono il punto massimo dell’ingegneria e del coraggio nel motorsport. La 205 Turbo 16 ne fu la regina, capace di unire potenza brutale e controllo tecnico, incarnando la perfetta sintesi dello spirito Peugeot.

L’eredità di quella leggenda vive ancora oggi. Nelle strade di ogni giorno, le 205 GTI continuano a essere simbolo di passione e guida pura, amatissime da chi conserva il ricordo di un’epoca in cui l’automobile era sinonimo di libertà e sfida. Quarant’anni dopo, la vittoria del 1986 resta molto più di un successo sportivo: è la rappresentazione di un mondo ormai scomparso, ma ancora capace di accendere l’immaginazione di chi ama il motorsport e la storia dell’automobile.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Spettacolo

eroCaddeo omaggia la Sardegna con il videoclip di “No Potho Reposare”

Spettacolo

I più grandi successi dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show di Bad Bunny

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Spettacolo

GIORGIA: il suo album “G” è certificato ORO

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Senza categoria

Roberto Cacciapaglia firma la colonna sonora del Gran Finale di Milano Cortina 2026

Società

Domani sera a “È sempre Cartabianca”: sicurezza, povertà e il caso Crans-Montana

Motori

Suzuki porta innovazione e sostenibilità al Pescare Show 2026 di Rimini

Motori

JAC Group e Brembo siglano una partnership strategica per l’innovazione della mobilità del futuro

Motori

Lancia rilancia il suo futuro sportivo: al Racing Meeting 2026 svelati i piani per la nuova stagione

Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Spettacolo

Paola Iezzi conquista Milano con “IEZZ WE CAN!!!”: cinque serate sold out e un nuovo capitolo artistico

Tecnologia

L’intelligenza artificiale rivoluziona i NAS: ASUSTOR presenta la nuova Photo Gallery

Turismo

Goldengel Suites: il nuovo volto del lusso nel cuore di Caldaro

Moda

Levi’s celebra l’originalità con la nuova campagna globale “Behind Every Original”

Motori

Suzuki svela la nuova Across Plug-In Hybrid: efficienza, potenza e tecnologia in un unico SUV

Giochi

Pokémon celebra i 30 anni con la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première...

41 minuti ago

Motori

Škoda Epiq: il nuovo Urban Crossover 100% elettrico che rivoluziona l’accessibilità alla mobilità a zero emissioni

Škoda accelera sulla strada dell’elettrificazione e lo fa con un modello destinato a cambiare gli equilibri del segmento B-SUV. Si chiama Škoda Epiq ed...

2 ore ago

Motori

Lepas guida la svolta verso una mobilità elegante e sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso la riduzione delle emissioni di carbonio e la tutela della biodiversità, la sostenibilità è diventata un fattore...

16 ore ago

Motori

Fiat e Piero Chiambretti tornano insieme per “Sulla neve”, lo spot dei Giochi Milano-Cortina 2026

Fiat celebra l’arrivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una nuova campagna dal tono ironico e brillante: “Piero Chiambretti sulla...

18 ore ago