25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

Published

L’Opel Vivaro celebra il suo 25° anniversario come uno dei veicoli commerciali più versatili e innovativi del settore. Lanciato originariamente nel 2000 durante il salone IAA Veicoli Commerciali, il Vivaro ha gettato le basi per una carriera di successo, arrivando ora alla sua terza generazione. Fin dal suo debutto, questo furgone è stato lodato per la sua capacità di adattarsi a un’ampia gamma di esigenze, dall’artigianato alle consegne, mantenendo sempre uno stile e una funzionalità all’avanguardia.

Nel corso degli anni, il Vivaro si è confermato un pioniere nel suo settore, vincendo premi importanti come “International Van of the Year” nel 2002 e nel 2021. L’evoluzione del Vivaro ha visto la nascita di versioni concept all’avanguardia, come il Vivaro e-Concept, visionario con la sua propulsione elettrica presentata già nel 2010.

A partire dal 2020, il Vivaro è disponibile anche in versione elettrica, che ha conquistato il favore del pubblico e dei critici grazie alla sua guida a zero emissioni. L’ultima generazione, lanciata nel 2024, offre una combinazione di tecnologie avanzate e design elegante, integrando per la prima volta il caratteristico stile Opel Vizor. Le varianti comprendono diverse lunghezze e motorizzazioni, con configurazioni che offrono fino a 6,6 m³ di spazio di carico e circa 1,4 tonnellate di capacità utile.

Una caratteristica distintiva del Vivaro è la sua attenzione alla sicurezza e al comfort, grazie a 18 sistemi di assistenza alla guida e moderne tecnologie di infotainment e navigazione. Il cockpit è dotato di un display digitale a colori da 10 pollici e touchscreen, rendendo le operazioni quotidiane sicure e confortevoli. 

Il percorso di Opel Vivaro è segnato da continui miglioramenti che ne hanno fatto una vera e propria icona nel mondo dei furgoni leggeri. Con un futuro orientato all’elettrificazione e alla sostenibilità, il Vivaro continua a essere un punto di riferimento nel settore dei veicoli commerciali.

