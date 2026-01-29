29 gennaio 1886: 140 anni fa Mercedes-Benz ha inventato l’automobile

Il 29 gennaio 1886 segna una data che ha cambiato per sempre la mobilità mondiale. In quel giorno, Carl Benz registrò il brevetto della prima automobile, il Motorwagen, mentre quasi in contemporanea Gottlieb Daimler costruiva la sua carrozza motorizzata, la Motorkutsche. Da allora, la storia di Mercedes-Benz non ha mai smesso di avanzare, portando l’automobile da semplice mezzo di trasporto a simbolo di progresso, tecnologia e desiderio.

In 140 anni, il marchio della stella ha attraversato epoche e rivoluzioni industriali mantenendo costante la sua direzione: guardare avanti. Dal viaggio pionieristico di Bertha Benz ai record di velocità, dai passi avanti nella guida autonoma alle auto dotate di sistemi di visione e tecnologia avanzata, ogni innovazione ha contribuito a rendere Mercedes-Benz sinonimo di eccellenza.

L’azienda annuncia ora un traguardo straordinario. Nel 2026, anno del 140° anniversario dell’automobile, Mercedes-Benz presenterà il programma di lancio prodotti più ampio della sua storia. L’inaugurazione di questa nuova fase avverrà il 29 gennaio 2026 con la prima mondiale della nuova Classe S, modello che da sempre incarna la massima espressione di lusso, comfort e tecnologia del brand.

Ma il progetto non si ferma qui: nei due anni successivi, oltre 40 nuovi modelli vedranno la luce. Un piano senza precedenti che intreccia tradizione e innovazione, ponendo nuove basi nei diversi segmenti di mercato. Ogni novità sarà concepita secondo la promessa che guida il marchio da sempre: costruire le auto più desiderate al mondo.

Con questo ambizioso programma industriale, Mercedes-Benz riafferma la sua identità come costruttore capace di coniugare eredità e visione. Le innovazioni di oggi portano l’eredità nel futuro: la casa di Stoccarda vuole continuare a essere un marchio che interpreta il progresso in modo programmatico, mettendo al centro i bisogni delle persone e della società e ridefinendo costantemente il concetto di mobilità individuale.

Nel 2026, Mercedes-Benz celebra 140 anni di storia non come un punto d’arrivo, ma come un nuovo inizio.