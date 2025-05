30 anni, 5 milioni di Mercedes-Benz Sprinter: una storia di successo globale

Mercedes-Benz Vans celebra un traguardo significativo nel panorama automobilistico mondiale: la produzione di cinque milioni di veicoli Sprinter. Assemblato nello stabilimento di Charleston, in South Carolina, il veicolo numero cinque milioni è un eSprinter completamente elettrico, consegnato al cliente FedEx, da lungo tempo apprezzato collaboratore di Mercedes-Benz Vans.

Questo importante risultato non solo mette in evidenza il duraturo successo dello Sprinter ma sottolinea anche l’importanza cruciale della fabbrica di Charleston nella rete produttiva globale di Mercedes-Benz. Da quasi 20 anni lo stabilimento è al centro dei rifornimenti per il mercato nordamericano, dimostrando “il ruolo fondamentale nello sviluppo e distribuzione dei veicoli Sprinter.”

Il Mercedes-Benz Sprinter, simbolo di qualità, innovazione e versatilità, è diventato un punto di riferimento nel settore grazie alla sua capacità di adattarsi a diversi utilizzi e esigenze. E ora, con la transizione verso l’elettrico, il modello si adatta ancor più alle necessità moderne di sostenibilità ambientale.

Questo traguardo di cinque milioni di Sprinter venduti arriva in concomitanza con il 30° anniversario del veicolo, rafforzando la storia di successo di questo iconico furgone. In oltre tre decenni, lo Sprinter si è affermato come un pilastro dell’industria automobilistica e un partner affidabile per aziende in tutto il mondo.

La scelta di consegnare un modello eSprinter a FedEx rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile e raffinato, grazie alle tecnologie elettriche avanzate integrate nel veicolo. Lo Sprinter continua quindi a incarnare il progresso e l’innovazione, rimanendo protagonista nel suo segmento di mercato.