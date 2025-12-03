Connect with us

5 cilindri Audi: una storia di successo

Nel 2026 Audi celebrerà un traguardo di grande valore tecnico e simbolico: i 50 anni del motore a cinque cilindri. Introdotto nel 1976 con la seconda generazione dell’Audi 100, questo propulsore è diventato nel tempo una vera e propria icona del marchio dei quattro anelli, sinonimo di ingegneria raffinata, potenza e sound unico.

Da mezzo secolo, il motore a cinque cilindri rappresenta il DNA tecnico e sportivo di Audi. La sua caratteristica sequenza di accensione irregolare – 1-2-4-5-3 – conferisce un timbro sonoro inconfondibile, immediatamente riconoscibile dagli appassionati. Oltre al fascino acustico, questa architettura offre una combinazione rara di compattezza e prestazioni, grazie a una generosa disponibilità di coppia e a un’erogazione fluida anche ai bassi regimi.

Nel corso degli anni, il cinque cilindri Audi è stato protagonista di alcune delle pagine più gloriose della storia motorsport della Casa di Ingolstadt. Dai trionfi nei rally e alla Pikes Peak fino alle prestazioni in pista, il motore ha sempre dimostrato la sua versatilità e affidabilità. È stato il cuore pulsante di modelli leggendari come l’Audi RS 2 Avant, capostipite della gamma RS, e continua oggi a equipaggiare l’attuale Audi RS 3, nella sua più evoluta configurazione.

L’attuale versione del cinque cilindri, il 2.5 TFSI, è un concentrato di tecnologia e potenza: eroga 400 cavalli e 500 Nm di coppia entro un range di utilizzo straordinariamente ampio. Tra le sue peculiarità spiccano il basamento in lega leggera, la coppa dell’olio in magnesio, il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri, l’iniezione diretta e l’innovativo Audi valvelift system. Tutti elementi che contribuiscono a ridurre peso e attriti, migliorando reattività ed efficienza.

Un altro dettaglio che contraddistingue questo motore è il suo processo di produzione. Il cinque cilindri viene infatti assemblato a mano nello stabilimento ungherese di Győr, dove tecnici specializzati curano ogni fase della lavorazione per garantire qualità artigianale e standard costruttivi di assoluta eccellenza.

In cinquant’anni di evoluzione, il cinque cilindri ha mantenuto intatta l’identità che lo rende unico: dimensioni compatte, suono emozionante, prestazioni di riferimento. E mentre Audi si prepara a celebrare mezzo secolo di un’icona tecnica, questo motore rimane una testimonianza viva della capacità del marchio di coniugare tradizione e innovazione, ingegneria e passione.

Un simbolo di come, anche in un’epoca di trasformazioni e nuove sfide tecnologiche, il cuore della sportività Audi continui a battere con cinque cilindri.

