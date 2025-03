50CC Fever Fest: il grande ritorno dei “2 tempi”

La 50CC Fever Fest torna a Lignano Sabbiadoro dal 15 al 18 maggio 2025, in quattro giorni di pura passione e divertimento. L’Area Mercato dello Stadio Teghil si trasformerà in una macchina del tempo, per un viaggio negli anni 80 e 90 tra ciclomotori e scooter 2T nel profumo di miscela al 2%. L’evento vedrà la partecipazione di nomi storici come Pinasco, club e preparatori specializzati, youtuber e influencer. Tra i momenti dedicati all’elaborazione, al restauro e alla customizzazione dei motorini, sono annunciati il Contest Moped Piaggio, le sfide tra i ragazzi degli istituti scolastici e un banco prova dove mettere a punto i propri cinquantini. Imperdibile la mostra-scambio dove trovare il pezzo raro, o l’accessorio che mancava.

Ospite speciale della seconda 50CC Fest sarà Marco Melandri, campione del mondo della 250 nel 2002 e recordman italiano di vittorie in Superbike con 22 successi. “Macio” si esibirà in un DJ set nel tardo pomeriggio di sabato 17 e sarà affiancato da Denys Maiorino, che racconterà il weekend in una puntata della trasmissione “Il Boss delle Vespe”, in onda su Sky. Oltre alle spettacolari parate dei cinquantini di sabato e domenica pomeriggio per le vie di Lignano Sabbiadoro, un tour enogastronomico porterà i partecipanti nell’entroterra fino alla tenuta vinicola Baccichetto, che al 50CC Fest ha dedicato un’edizione speciale delle sue bottiglie.

La 50CC Fest è un evento imperdibile per tutti coloro che hanno amato i cinquantini e per i giovani appassionati che vogliono (ri)scoprirli. L’ingresso sarà gratuito per tutto il weekend,