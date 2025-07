900.000 punti di ricarica: Elli continua ad ampliare la propria rete in tutta Europa

Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) consolida la propria posizione come fornitore di ricarica di riferimento in Europa, annunciando un nuovo traguardo: i clienti possono ora accedere a circa 900.000 punti di ricarica pubblici, inclusi 80.000 HPC, in 28 Paesi europei attraverso l’app Elli, la Elli Charging Card e la Charge&Fuel Card. Questa rapida espansione si accompagna al lancio di un nuovo modello di tariffazione trasparente, che semplifica e rende più conveniente la mobilità elettrica in tutta Europa.

“La rete di ricarica Elli è capillare e affidabile: due fattori chiave per la mobilità elettrica senza confini. Con ogni nuovo punto di ricarica, avviciniamo l’e-mobility alla vita quotidiana delle persone”, ha dichiarato Joschi Jennermann, CEO di Elli Mobility, la nuova filiale di Volkswagen Group Charging dedicata ai servizi di ricarica e rifornimento del Gruppo Volkswagen. Il nuovo modello tariffario di Elli, spiega Jennermann, garantisce prezzi trasparenti e semplici, integrando funzioni come roaming internazionale, Plug&Charge e ricarica ad alta potenza a prezzi accessibili tramite Ionity, rendendo più semplice e serena la pianificazione dei viaggi elettrici.

Per testare concretamente la robustezza del network Elli, Rainer Zietlow, pilota da Guinness dei Primati, affronterà un nuovo viaggio intorno al mondo a bordo di un Volkswagen ID. Buzz Pro in collaborazione con Elli e Volkswagen Veicoli Commerciali. L’obiettivo è stabilire un nuovo Guinness World Record per il maggior numero di Paesi visitati con un veicolo elettrico, toccando oltre 75 Paesi in circa un anno, dall’Europa all’Asia, all’Australia, all’Africa, fino al Sud e al Nord America, con tappa finale in Canada. La parte europea del viaggio comprenderà Austria, Italia, Francia, Turchia e altri Paesi.

“Nel 2020 abbiamo dato il via a un tour da record in Germania con Volkswagen ID.3. Da allora la rete di ricarica di Elli è triplicata, il che significa che ora possiamo completare senza alcuna preoccupazione il tratto europeo del nostro viaggio mondiale in elettrico, con Elli come partner di ricarica”, ha affermato Zietlow, sottolineando come la rete Elli sia ampia, ben integrata e consenta la ricarica rapida anche in aree remote, abbattendo le barriere per i viaggi a lungo raggio in elettrico.