Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Published

Questa sera “Realpolitik”, il programma di approfondimento condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro, sarà interamente dedicato alle tensioni geopolitiche sorte in seguito all’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran.

La puntata offrirà un’analisi approfondita sugli sviluppi internazionali della crisi in Medio Oriente e si concentrerà sulle ragioni che hanno portato all’operazione militare, sulle reazioni immediate di Teheran e sui rischi di un’ulteriore escalation regionale che potrebbe coinvolgere il Golfo Persico e le principali potenze globali. L’obiettivo sarà quello di comprendere la portata strategica di un evento che rischia di ridisegnare gli equilibri internazionali e di valutare le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia.

Nel corso della trasmissione, ampio spazio sarà riservato a un approfondimento sulle reazioni della comunità internazionale, con particolare attenzione alla posizione assunta dalle istituzioni europee e alle possibili conseguenze per la sicurezza energetica del continente.

Come di consueto, non mancherà il commento di Giampiero Mughini sull’attualità politica e culturale, insieme ai sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, che offriranno una panoramica sull’opinione pubblica italiana di fronte a una crisi che potrebbe avere forti ripercussioni globali.

Tra gli ospiti in studio figurano Lucia Annunziata, Toni Capuozzo, Federico Rampini e Nathalie Tocci, protagonisti di un confronto serrato e di un dibattito che si preannuncia di grande interesse, alla luce delle competenze e delle esperienze maturate dai partecipanti nel campo dell’analisi politica e delle relazioni internazionali.

L’appuntamento di domani sera con “Realpolitik” si propone dunque come un momento di riflessione imprescindibile per comprendere le dinamiche e le implicazioni di un episodio destinato ad avere un impatto profondo sugli equilibri mondiali.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Dalle pozzanghere di fango alle strade di Londra: Papà Pig sarà protagonista di un’iniziativa unica nella TCS London Marathon 2026, correndo per sostenere la...

1 giorno ago

Società

Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Questa sera torna su Retequattro il nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Nicola Porro....

2 giorni ago

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Torna questa sera l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata. La...

6 giorni ago

Società

“Realpolitik” indaga sull’omicidio Mansouri e sui cecchini italiani a Sarajevo

Domani sera, mercoledì 25 febbraio, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate. La puntata proporrà due...

24 Febbraio 2026