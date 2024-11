Abarth e Breil presentano l’orologio ispirato all’Abarth 695 75° Anniversario

Abarth e Breil si uniscono nuovamente per celebrare l’anniversario dello Scorpione con il lancio del nuovo Breil Abarth 75° Anniversario. Questo progetto speciale fa parte delle festeggiamenti per il 75° compleanno del marchio Abarth, prendendo ispirazione dall’edizione limitata Abarth 695 75° Anniversario.

Abarth continua a celebrare il suo 75° anniversario svelando il prodotto della longeva collaborazione con Breil, ormai lunga una decade. Realizzato in soli 375 pezzi, l’orologio in edizione limitata Breil Abarth 75° Anniversario omaggia i codici estetici dell’iconica Abarth 695 75° Anniversario.

Il cronografo ispirato all’Abarth 695 75° Anniversario simboleggia la passione per il design e le prestazioni condivise dai due marchi. Questo orologio esclusivo fonde abilmente tecnologia, stile e carattere, rappresentando una perfetta combinazione tra due universi paralleli che si uniscono in modo unico.

Breil ha scelto un look total black con dettagli dorati per omaggiare la livrea dell’auto, come il cerchione dorato e il simbolo dello scorpione. Dotato di una cassa in acciaio IP nero satinato e una corona in acciaio IP dorato, l’orologio Breil Abarth 75° Anniversario ripropone gli iconici cerchi ultra-sportivi dell’Abarth.

Alimentato da un calibro Miyota OS21, il Breil Abarth 75° Anniversario vanta un design elegante e sportivo. Il quadrante nero a due livelli è arricchito dal simbolo dello scorpione in nero su sfondo dorato, mentre gli indici e i numeri dorati creano un contrasto sorprendente con lo sfondo nero, garantendo leggibilità ed estetica lussuosa.

L’orologio Breil ispirato all’Abarth 695 75° Anniversario sarà disponibile presso i migliori rivenditori di orologi e online, offrendo agli appassionati la possibilità di celebrare lo spirito audace e sportivo di Abarth.

In occasione del 75° anniversario del marchio, Abarth ha recentemente lanciato l’Abarth 600e, la versione più potente mai creata, con un motore elettrico da 280 CV, velocità massima di 200 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Questo modello conferma l’impegno di Abarth nell’innovazione e nella produzione di vetture ad alte prestazioni.

L’Heritage Hub di Torino ha ospitato una mostra che ha celebrato la storia e l’evoluzione di Abarth, esponendo alcune delle vetture più iconiche insieme ai modelli più recenti, come l’edizione limitata 695 75° Anniversario.

La collaborazione tra Abarth e Breil per il Breil Abarth 75° Anniversario rappresenta un omaggio alla lunga tradizione sportiva e innovativa dei due marchi, offrendo agli appassionati di orologi e automobili un prodotto unico che incarna l’anima dell’iconico marchio dello Scorpione.