Abarth premiata con il premio “Miglior Mini Car” per l’Abarth 500e ad Amburgo

Abarth ha raggiunto un nuovo traguardo significativo nel mondo dell’automobilismo. L’Abarth 500e è stata recentemente incoronata “Miglior Mini Car” ai prestigiosi premi Best Cars di Auto Motor und Sport ad Amburgo.** Questo successore del marchio italiano è il frutto del voto dei lettori della principale rivista automobilistica tedesca, confermando la popolarità del modello sul mercato internazionale.

Con una preferenza del 23,6% dei voti, l’Abarth 500e ha superato la concorrenza proveniente da tutto il mondo. *Questa vittoria segna la nona volta che Abarth viene premiata dalla rivista, ma la prima per la sua gamma elettrica.* In un panorama automobilistico in continua evoluzione, il riconoscimento dato all’Abarth 500e dimostra come il marchio sia riuscito a mantenere il suo spirito sportivo nell’audace transizione verso i veicoli elettrici.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ad Amburgo durante le celebrazioni per il compleanno del porto, un evento che ha aggiunto ulteriore prestigio all’onorificenza. *Francesco Morosini, responsabile di Abarth, ha ritirato con orgoglio il trofeo in rappresentanza del marchio dello Scorpione.* Tale riconoscimento non solo celebra l’innovazione e il design della 500e, ma anche l’impegno di Abarth nel guidare il cambiamento verso un futuro automobilistico sostenibile senza rinunciare alle performance.

Continua dunque la brillante avventura di Abarth nel mondo delle auto elettriche, con il suo primo modello completamente elettrico che conquista riconoscimenti e si afferma come leader nel segmento delle mini car. Con l’espansione della gamma elettrica, Abarth dimostra come il leggendario mix di tradizione e innovazione possa continuare a prosperare.