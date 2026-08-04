MSI celebra 40 anni di innovazione con la DRACO EPIC EDITION in uscita limitata

MSI annuncia la disponibilità in Italia della DRACO EPIC EDITION, una collezione esclusiva di hardware e periferiche creata per festeggiare il quarantesimo anniversario dell'azienda. Presentata in anteprima mondiale al Computex 2026, la nuova serie nasce dal leggendario mito di Draco, il drago che custodiva le mele d'oro e che, secondo la leggenda, si è trasformato nella Stella Polare. Questa edizione limitata racchiude componenti di alto livello e un design distintivo, celebrando quattro decenni di innovazione tecnologica.



La DRACO EPIC EDITION spicca per una palette blu intenso, motivi celesti e dettagli dorati che evocano il mistero del cielo notturno. Tra i prodotti di punta spicca la scheda madre MEG X870E ACE MAX, con stampa avanzata Draco, prestazioni di fascia alta e tecnologie di ultima generazione come OC Engine, PCIe 5.0, LAN 10G + 5G e Wi-Fi 7, ponendosi come riferimento per le piattaforme AMD.



La nuova GeForce RTX 5080 16G SUPRIM della stessa linea rappresenta un vero oggetto da collezione con raffreddamento HYPER FROZR, telaio in lega di alluminio e una piastra posteriore incisa a celebrazione del quarantesimo anniversario MSI. Il dissipatore MEG CORELIQUID E15 si distingue invece per le incisioni laser su alluminio, un motivo ispirato al cielo stellato e tecnologie esclusive che garantiscono raffreddamento termico superiore.



Il MEG Ai1600T PCIE5 si riconosce per il pannello ARGB e i dettagli che richiamano il volo di Draco tra le stelle, accostando design iconico e prestazioni d'avanguardia con certificazione silenziosità eccellente.



Il case MEG MAESTRO 900R si rinnova con una finitura blu intenso e una stampa digitale della costellazione del Drago, regalando al case un'identità unica sia in estetica sia in funzionalità, grazie anche al vassoio della scheda madre altamente personalizzabile.



Per gli appassionati di gaming, il bundle MSI GAMING GEAR DRACO EPIC EDITION propone una tastiera ultra-reattiva, un mouse wireless ad alte prestazioni e un tappetino per mouse con grafica celeste, tutti ispirati allo stile mitico del drago. Le cuffie MAESTRO WIRELESS arricchiscono la collezione con driver da 40mm, cancellazione attiva del rumore e autonomia fino a 90 ore, sottolineando qualità audio e cura nei dettagli.



La palette di colori blu intenso evoca il mistero del cielo notturno, mentre le linee dorate delle costellazioni, le illustrazioni astronomiche in stile vintage e un drago raffigurato con minuziosa cura creano un'identità visiva coerente in tutta la collezione.



I prezzi e le quantità riservate al mercato italiano saranno comunicati a breve, mentre la collezione si prepara a diventare un oggetto del desiderio sia per i gamer sia per i collezionisti. MSI, azienda leader mondiale nell'hardware da gioco, conferma così la propria dedizione alla tecnologia di qualità attraverso una linea commemorativa che racconta non solo la storia e l'evoluzione del marchio, ma anche la passione per l'eccellenza e l'innovazione.