ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Airbus Corporate Helicopters (ACH) e Mercedes-Benz rafforzano la loro collaborazione con la presentazione del nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition, svelato durante un evento esclusivo a San Paolo, una delle metropoli con la più alta concentrazione al mondo di elicotteri privati e business. Il modello rappresenta l’evoluzione più recente di una partnership che dal 2010 unisce l’eccellenza dell’industria aeronautica con il design premium automobilistico.

Fin dal suo avvio, questa collaborazione pionieristica ha portato alla consegna di 26 esemplari della precedente versione ACH145 Mercedes-Benz Style. Con il rinnovo dell’accordo nel 2021, le due aziende hanno scelto di alzare ulteriormente l’asticella, puntando su una più profonda integrazione della filosofia stilistica “Sensual Purity” di Mercedes-Benz. Il risultato è un elicottero executive che punta a offrire un’esperienza di viaggio coerente con il linguaggio di lusso del marchio tedesco, oggi esplicitato anche nella nuova denominazione Edition.

Secondo Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, la rinnovata collaborazione fonde “la versatilità e la robustezza dell’ACH145 con il carisma distintivo di Mercedes-Benz”, permettendo ai clienti più esigenti di vivere un’esperienza di viaggio che mantiene gli standard di comfort e stile del brand sia su strada sia in volo. L’obiettivo è chiaramente quello di intercettare una clientela high-end composta da imprenditori globali, operatori corporate e clienti privati con esigenze di mobilità premium.

Il nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition è disponibile in configurazioni da quattro a otto posti e introduce sei concept di design esclusivi, pensati per offrire un livello di personalizzazione particolarmente elevato. L’approccio segue la logica tailor-made tipica del lusso automobilistico, trasferita nel mondo dell’aviazione executive. Materiali, palette cromatiche e finiture interne sono progettati per creare un ambiente raffinato e coerente con l’identità Mercedes-Benz.

Dal punto di vista tecnico, l’elicottero si basa sull’ultima evoluzione a cinque pale dell’Airbus Helicopters H145, soluzione che consente un’esperienza di volo più fluida, livelli di rumorosità ridotti e un comfort superiore a bordo. Tra i miglioramenti più rilevanti spicca l’aumento di 150 kg del carico utile, un dato che amplia la versatilità operativa del velivolo sia in ambito business sia nelle missioni di trasporto executive.

Queste caratteristiche rendono l’ACH145 Mercedes-Benz Edition non solo un mezzo di trasferimento di alto profilo, ma anche un vero strumento di lavoro per imprenditori e professionisti che devono spostarsi rapidamente tra regioni e fusi orari diversi. In un mercato sempre più orientato alla mobilità premium personalizzata, la nuova proposta congiunta di Airbus Corporate Helicopters e Mercedes-Benz punta a consolidare la propria posizione nel segmento degli elicotteri corporate di fascia alta.