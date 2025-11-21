Connect with us

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1

Un nuovo riconoscimento internazionale per il motorsport italiano. L’Automobile Club d’Italia (ACI) e Free Event hanno ottenuto il prestigioso “Best Engagement Challenge” ai Best Event Awards 2025 per il progetto dedicato al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025. Il premio, assegnato dall’editore di ADC Group, riconosce l’eccellenza creativa, organizzativa e strategica delle attività sviluppate in stretta collaborazione con il team dell’Autodromo Nazionale Monza.

A ritirare il riconoscimento sono stati Andrea Camporesi, Direttore Creativo e CEO di Free Event, e Vincenzo Lamaro, Senior Advisor F1 & Sport Relationship di ACI Sport S.p.A. Un traguardo che sancisce una sinergia vincente tra le strutture di ACI e il circuito monzese, simbolo del patrimonio sportivo italiano.

Il Subcommissario Straordinario dell’ACI, Giovanni Battista Tombolato, ha commentato con gratitudine e orgoglio: “Questo riconoscimento è motivo di profondo orgoglio per tutto l’Automobile Club d’Italia. Desidero ringraziare di cuore l’intera squadra di ACI, lo straordinario staff dell’Autodromo Nazionale Monza e i professionisti di Free Event per l’impegno, la dedizione e la passione con cui hanno contribuito al successo del Gran Premio d’Italia 2025. Il risultato ottenuto premia uno sforzo collettivo che ha reso indimenticabile il weekend di gara per decine di migliaia di spettatori e ha dato ulteriore lustro al nostro Paese e all’ACI. Questo premio appartiene a ciascuno di loro”.

Il riconoscimento mette in luce l’impatto eccezionale delle attività di coinvolgimento ideate per il Gran Premio d’Italia: un insieme di iniziative che hanno saputo affascinare circa 370.000 spettatori presenti a Monza e raggiungere centinaia di milioni di appassionati nel mondo. Un risultato che consolida ulteriormente il ruolo dell’ACI e dell’Autodromo Nazionale Monza tra i protagonisti assoluti degli eventi sportivi internazionali.

Nella foto allegata, sono ritratti Andrea Camporesi e Vincenzo Lamaro, protagonisti del successo celebrato ai BEA Awards 2025.

