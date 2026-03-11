ACI Editore 2026: nasce l’ecosistema culturale del nuovo ACI

Con l’insediamento del Presidente Geronimo La Russa, ACI Editore avvia una nuova stagione nel percorso di trasformazione dell’Automobile Club d’Italia in un moderno Mobility Club, sempre più vicino ai cittadini e ai territori. Il progetto 2026 segna l’evoluzione della casa editrice da semplice struttura editoriale a una piattaforma culturale integrata, capace di connettere linguaggi e media diversi: carta, digitale, audio, video, formazione e presenza sul territorio.

“Rafforzare i contenuti significa rafforzare il rapporto con i soci e accompagnare i cittadini nella trasformazione della mobilità”, dichiara il Presidente La Russa.

Dal mese di gennaio, ACI Editore è confluita in ACI Mobility, il polo di infomobilità dell’Ente, potenziando le sinergie con ACI Radio e con le strutture dedicate ai servizi. La redazione si è trasferita presso La Pista di Lainate – Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga – dove contenuti, formazione e sicurezza trovano una nuova integrazione funzionale e operativa.

A segnare un ulteriore passo nello sviluppo del progetto editoriale arriva Fabio Sciarra, che dal 16 marzo 2026 ricoprirà il ruolo di Head of Content. Con un’esperienza consolidata nel mondo digitale, televisivo e della stampa, Sciarra sarà alla guida dell’innovazione multipiattaforma e del rinnovamento dei format editoriali.

Nel 2026 anche L’Automobile, la storica testata, vivrà un profondo ripensamento grafico e strategico. La rivista sarà pubblicata in dieci numeri annuali, in formato cartaceo per i soci Gold Premium, e resa disponibile in digitale all’intera base associativa. Si tratta di una strategia integrata che rafforzerà la presenza online e favorirà lo sviluppo di nuovi format audio e video.

Parallelamente, le testate Youngclassic e l’automobileclassica – entrambe bimestrali – saranno protagoniste di un progetto editoriale sinergico che, per dodici mesi, porterà le riviste direttamente nelle case dei soci ACI Storico. L’obiettivo è promuovere la valorizzazione del patrimonio automobilistico storico e diffondere la cultura motoristica italiana.

Il piano 2026 prevede inoltre un potenziamento delle attività culturali e formative nelle sedi degli Automobile Club provinciali, intensificando il legame tra l’ente e le comunità locali. Un impegno che contribuirà a rafforzare la missione dell’ACI come punto di riferimento per la mobilità consapevole e sicura.

“Vogliamo costruire un sistema di contenuti autorevole e contemporaneo, capace di accompagnare l’ACI nella sua evoluzione e di offrire strumenti di comprensione sui grandi temi della mobilità”, afferma il direttore responsabile delle testate ACI Editore, David Giudici.

Con il piano strategico ACI Editore 2026, la cultura della mobilità si afferma come infrastruttura essenziale e leva strategica nell’evoluzione dell’Automobile Club d’Italia verso il futuro del Mobility Club.