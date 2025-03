ACI, Euro NCAP: cinque stelle per Mini e Audi

Il 2025 si apre con ottime notizie per il settore automotive elettrico: MINI Cooper E e Audi A6 e-tron hanno conquistato il massimo punteggio di cinque stelle nei crash test Euro NCAP, dimostrando che sicurezza e mobilità sostenibile possono andare di pari passo, indipendentemente da dimensioni e prezzi.

MINI Cooper E: compatta ma sicura come una grande

A quasi 25 anni dal rilancio della MINI sotto l’egida di BMW, l’ultima versione elettrica continua a migliorare i propri standard di sicurezza. I test Euro NCAP hanno certificato che la MINI Cooper E offre una protezione eccellente non solo per gli occupanti, ma anche per i pedoni e gli altri utenti della strada.

I risultati parlano chiaro: 89% per la protezione degli adulti, 85% per i bambini, 77% per i pedoni e un buon 79% per i sistemi di assistenza alla guida. Un mix che la rende un’opzione affidabile per chi cerca una city car elettrica senza compromessi sulla sicurezza.

Audi A6 e-tron: una garanzia per le famiglie

Se la MINI brilla nel segmento delle compatte, l’Audi A6 e-tron si distingue nel panorama delle auto familiari elettriche. Il modello ha ottenuto risultati eccezionali nei crash test, registrando un impressionante 92% nella protezione degli occupanti adulti e un 91% per i bambini, dati che confermano il suo elevato livello di sicurezza.

Anche per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, l’Audi A6 e-tron ha ottenuto un punteggio notevole, contribuendo al massimo riconoscimento di cinque stelle Euro NCAP.

Aled Williams, Programme Director di Euro NCAP, ha sottolineato come MINI e Audi abbiano dimostrato un forte impegno nell’innovazione della sicurezza, migliorando costantemente le loro auto di generazione in generazione. “Siamo rimasti particolarmente soddisfatti – ha dichiarato Williams – della protezione che questi veicoli offrono sia agli adulti che ai bambini in caso di collisione.”

A partire dal 2026, Euro NCAP aggiornerà i criteri di valutazione, introducendo nuovi parametri per garantire test ancora più rigorosi. Tuttavia, la classificazione a cinque stelle continuerà a essere un riferimento essenziale per chi desidera acquistare un’auto con elevati standard di sicurezza.