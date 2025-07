ACI, Euro NCAP: massimo punteggio per Lynk, MG, OMODA, Polestar e ZEEKR

Nel mondo sempre in evoluzione della sicurezza automobilistica, i crash test Euro NCAP rimangono un punto di riferimento essenziale per chi cerca veicoli sicuri e affidabili. Nella sesta serie di valutazioni del 2025, ben cinque nuovi modelli hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle, dimostrando eccellenti prestazioni in termini di protezione dei passeggeri e tecnologia di assistenza alla guida.

Tra le vetture stellari troviamo la Polestar 4, la Lynk & Co 02, la OMODA 9, la ZEEKR 7X e la MG P9 EV. Questi modelli hanno dimostrato impressionanti capacità nei crash test, specialmente la Polestar 4 che ha raggiunto un incredibile 92% nella protezione degli occupanti adulti. A seguire, la MG P9 e la ZEEKR 7X hanno ottenuto un rispettabile 91%, mentre la Lynk & Co 02 e la OMODA 9 si sono piazzate poco dietro con il 90%.

Il contributo dei sistemi elettronici di assistenza alla guida non può essere sottovalutato. In questo ambito, la Lynk & Co 02 ha brillato con un punteggio dell’89%, superando altri modelli come la MG P9 e la ZEEKR 7X che si sono fermati all’83%.

Nonostante i notevoli risultati di queste vetture, non tutte le auto sottoposte ai test hanno raggiunto la vetta. Il Chery Tiggo 7 e il Tiggo 8, insieme alla Hyundai INSTER e alla Ford Tourneo Courier, si sono fermati a quattro stelle. Il Tiggo 7 e 8 hanno registrato una mancata attivazione dell’airbag a tendina, compromettendo la protezione in caso d’impatto laterale. La Hyundai INSTER ha invece avuto problemi con la portiera del conducente, compromettendo la sicurezza generale. La Tourneo Courier, grazie a recenti miglioramenti, ha comunque ottenuto un punteggio più alto rispetto alla sua valutazione del 2024.

Luigi Di Matteo, Coordinatore Centrale dell’ACI, ha commentato: “Malgrado nel tempo le Case costruttrici abbiano migliorato sensibilmente la sicurezza dei propri prodotti, la riduzione degli incidenti e dei feriti sulle strade europee resta un tema importante per il settore. Sappiamo che raggiungere le cinque stelle Euro NCAP per una nuova auto è una sfida, che vale la pena di vincere, in quanto auto più sicure aiutano a proteggere anche gli altri utenti della strada”.

Gli ultimi risultati di Euro NCAP sottolineano chiaramente l’importanza di proseguire lungo la strada dell’innovazione e della sicurezza, fornendo indicazioni preziose per i produttori e offrendo ai consumatori strumenti per scegliere veicoli che offrono il massimo in termini di protezione.