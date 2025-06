ACI, Euro NCAP: sistemi di guida assistita sotto esame

Nel contesto attuale, la tecnologia diventa sempre più centrale nella vita quotidiana soprattutto nel settore automobilistico. I sistemi di guida assistita rappresentano un esempio emblematico di questa tendenza, e sono stati oggetto di una recente valutazione da parte di Euro NCAP. Questa istituzione ha esaminato nove veicoli per valutare quanto efficacemente i produttori abbiano implementato i sistemi parzialmente automatizzati nelle loro automobili.

I risultati delle valutazioni Euro NCAP vedono Kia, Porsche, Renault e Toyota ottenere il punteggio “molto buono”. In particolare, le auto Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 e Toyota bZ4X si sono distinte per le loro eccezionali capacità di guida assistita. Gli altri veicoli coinvolti nel test hanno ottenuto risultati variabili: la Mazda CX-80 e la XPENG G9 hanno ricevuto un giudizio “buono”, mentre il Tesla Model S, la Volvo EX30 e la MG ZS si sono fermate a un punteggio “moderato”.

Un aspetto chiave del successo di alcune di queste automobili risiede nella qualità e nell’efficacia dei loro sistemi tecnologici innovativi. Ad esempio, il “sistema InnoDrive con mantenimento attivo della corsia” della Porsche Macan ha consentito al veicolo di ottenere l’85% per la competenza nell’assistenza e il 92% per il supporto alla sicurezza. Allo stesso modo, i SUV elettrici Kia EV3 e Toyota bZ4X, insieme al pacchetto “Active Driver Assist” della Renault 5, hanno evidenziato elevate competenze e un’ottima intuitività.

I sistemi di guida assistita di oggi, grazie all’uso di sensori e telecamere, non solo rilevano potenziali pericoli avvisando il conducente, ma adottano automaticamente anche azioni correttive. Questi sistemi avanzati sono capaci di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli precedenti, centrare il veicolo nella propria corsia, adeguare la velocità in base al limite imposto e ridurre il rischio di collisioni.

Le valutazioni di Euro NCAP si basano su due criteri principali: la competenza nell’assistenza e il supporto alla sicurezza. La competenza nell’assistenza valuta la chiarezza delle informazioni fornite al conducente, come i limiti di capacità, gli avvisi di stato e il monitoraggio del conducente. Il supporto alla sicurezza, invece, esamina la capacità del sistema di evitare collisioni con veicoli, motociclisti, ciclisti e pedoni. Include anche come il sistema reagisce a malfunzionamenti di sensori o telecamere e come gestisce l’arresto del veicolo in sicurezza nel caso di un mancato intervento del conducente.

L’ingegnere Luigi Di Matteo ha sottolineato l’importanza della consapevolezza da parte degli automobilisti riguardo al funzionamento e ai limiti di questi sistemi. “In tema di Guida Assistita è necessario che l’automobilista conosca il corretto funzionamento del sistema e sia consapevole dei suoi limiti. I test di Euro NCAP su queste nove vetture hanno rivelato le differenze nell’efficacia con cui i sistemi supportano questi elementi chiave. Fornire informazioni corrette è sempre fondamentale.”

Le valutazioni di prestigio di Euro NCAP per il 2025 dimostrano che le case automobilistiche stanno facendo passi significativi per migliorare la sicurezza sulle strade, ma vi è ancora un’importante diversità nell’efficacia dei vari sistemi testati. Con i piani di Euro NCAP di rivedere il modo in cui verranno effettuate le valutazioni dal 2026, resta da vedere come le case produttrici risponderanno a queste nuove sfide.