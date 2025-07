ACI: Geronimo La Russa eletto Presidente

Geronimo La Russa è stato eletto 19° Presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per il quadriennio 2025-2028, ricevendo oltre il 78% dei voti espressi dall’Assemblea dell’ACI, che rappresentano la totalità degli aventi diritto. Questa elezione segna una significativa vittoria, considerando che l’ultima volta in cui erano presenti più candidati risale al 2012.

Nato a Milano il 2 aprile 1980, Geronimo La Russa, sposato con due figlie, ha un profondo legame con il mondo dei motori. È avvocato e attualmente Presidente dell’Automobile Club di Milano, oltre ad aver ricoperto la carica di Vice Presidente dell’Automobile Club d’Italia. È anche uno dei fondatori di ACI Storico, dimostrando una passione radicata e continua per le auto e le corse sportive.

In un commento immediatamente successivo alla sua elezione, La Russa ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine per l’opportunità: “È per me un grande onore essere stato eletto a guidare l’ACI, un’Istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente ed appassionata.”

L’elezione di La Russa rappresenta un nuovo capitolo per l’ACI, un’istituzione di grande importanza per l’Italia, non solo per gli automobilisti ma anche per la promozione del patrimonio e dello sport motoristico. Con la sua vasta esperienza e il suo profondo interesse per i motori, La Russa si prepara a guidare l’ACI verso un futuro promettente, continuando a sostenere i valori che l’ente rappresenta.