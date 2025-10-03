Connect with us

ACI, Green NCAP: 12 le auto più “verdi” analizzate nella terza serie di test del 2025

Il panorama automobilistico europeo continua a evolversi verso una maggiore sostenibilità e Green NCAP, il programma che valuta l’efficienza ambientale delle vetture, ha rilasciato i risultati della terza serie di test del 2025. La MINI Cooper E e la FIAT 600e si sono distinte conquistando il massimo delle 5 stelle, imponendo nuovi standard di sostenibilità.

Entrambi i modelli iconici, con radici storiche rispettivamente nel 1959 e nel 1955, mostrano un’eccellente performance ambientale. La MINI Cooper E ha ricevuto un punteggio del 97%, grazie alla sua batteria dal modesto ingombro di 40,7 kWh, che riduce le emissioni di produzione e migliora l’efficienza di guida. La FIAT 600e non è stata da meno, aggiudicandosi un punteggio del 96% con una batteria da 54 kWh. In condizioni reali, la MINI ha registrato un consumo di 15,0 kWh/100 km e la FIAT 15,5 kWh/100 km su percorsi misti con clima caldo. Tuttavia, entrambe presentano autonomie limitate nei climi freddi: la MINI può percorrere fino a 184 km e la FIAT 225 km.

Citroën ë-C5 si unisce al gruppo delle auto a 5 stelle con un punteggio del 91%. Nella fascia di 4,5 stelle, invece, la Volvo EX30 si distingue con un punteggio dell’89%.

Tra le altre auto elettriche sottoposte ai test, la Mercedes EQE 350+ conquista 4 stelle con un punteggio del 70%. Sono 3 le stelle assegnate alla Kia EV9, che con il suo peso di circa 2,7 tonnellate risulta meno efficiente dal punto di vista energetico, ottenendo un punteggio del 56%.

I veicoli a combustione interna, pur non potendo competere pienamente con le elettriche in termini di sostenibilità, hanno ottenuto risultati apprezzabili. La Hyundai i20 a benzina ha raggiunto 3,5 stelle con un punteggio medio del 60%, mentre la BMW Serie 1 ha ricevuto 3 stelle e il 59%.

Green NCAP ha introdotto per la prima volta la Valutazione del Ciclo di Vita (CLA) dei veicoli, fornendo una panoramica completa dell’impatto ambientale “dalla culla alla tomba”. Questo nuovo parametro valuta le emissioni in fase di produzione, l’uso del veicolo e il suo smaltimento, tenendo conto di fattori come l’estrazione delle materie prime e il riciclo finale. *“Le ultime modifiche apportate ai protocolli di test e l’introduzione della nuova classificazione Driving Experience di Green NCAP sono state elaborate per tenere conto del processo di produzione e dell’esperienza degli utenti in materia di auto elettriche”* ha dichiarato l’ing. *Luigi Di Matteo*.

 

