ACI lancia “X-Mas Gift”: sotto l’albero i biglietti per il GP di Monza 2026

Un regalo di Natale ad alta velocità. Con la campagna promozionale “X-Mas Gift”, l’Automobile Club d’Italia propone agli appassionati di motori un’idea esclusiva per le prossime festività: i biglietti per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026, che si terrà dal 4 al 6 settembre 2026 presso lo storico Autodromo Nazionale Monza.
A partire dal 2 dicembre 2025, è possibile acquistare i tagliandi sui canali ufficiali indicati, assicurandosi così la possibilità di vivere in prima persona uno degli eventi più attesi del campionato mondiale di Formula 1.
L’iniziativa natalizia di ACI invita il pubblico a “mettere sotto l’albero un’esperienza unica ed elettrizzante”. Le giornate del Gran Premio d’Italia a Monza promettono infatti emozioni senza paragoni grazie alle prestazioni dei piloti e delle monoposto sul tracciato noto come il “Tempio della velocità” — simbolo di passione, storia e velocità ai massimi livelli.
Chi sceglierà di regalare (o regalarsi) un biglietto per il GP potrà inoltre accedere all’esclusiva Fanzone, dove sarà possibile vivere da protagonisti le attività di intrattenimento dedicate agli appassionati e incontrare da vicino i propri beniamini del volante.
Con il lancio di “X-Mas Gift”, ACI consolida ancora una volta il legame tra tradizione motoristica e spirito festivo, offrendo al pubblico un’occasione per trasformare la passione per la Formula 1 in un dono memorabile. Un’esperienza che unisce l’adrenalina della competizione all’atmosfera speciale delle festività natalizie, rendendo il Natale 2025 il punto di partenza ideale verso le emozioni del Gran Premio d’Italia 2026 a Monza.