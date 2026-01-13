Connect with us

ACI: mercato dell’usato in crescita nel 2025: auto +2,1% e moto +3,1%

Published

Il 2025 si è chiuso con segnali positivi per il mercato dei veicoli di seconda mano. Secondo i dati dell’analisi statistica “Auto-Trend” dell’Automobile Club d’Italia, i passaggi di proprietà di automobili sono aumentati del 2,1% rispetto al 2024, raggiungendo 3.221.145 transazioni, mentre le moto hanno fatto segnare un incremento del 3,1% con 644.000 trasferimenti. Il mercato dell’usato si conferma quindi dinamico e vitale: per ogni 100 immatricolazioni di veicoli nuovi, nel corso del 2025 si sono registrati 208 passaggi di proprietà, più del doppio rispetto al mercato del nuovo.

Sul fronte opposto, le radiazioni di auto dal Pubblico Registro Automobilistico hanno segnato un calo del 6,5% rispetto al 2024, con un totale di 1.163.974 cancellazioni. Questo andamento ha contribuito all’aumento del parco circolante: ogni 100 vetture nuove ne sono state radiate 75, un dato che testimonia la crescente longevità del parco auto nazionale.

Analizzando il mese di dicembre 2025, la tendenza positiva si è confermata: i passaggi di proprietà delle auto sono aumentati del 3,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, per un totale di 263.500 formalità. Anche il comparto delle due ruote ha chiuso il mese con un bilancio favorevole, segnando +4,2% e 33.054 trasferimenti. In termini relativi, ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 207 usate, a conferma del maggiore dinamismo del mercato secondario.

L’analisi delle radiazioni nel mese di dicembre mostra però un quadro differente: le automobili radiate sono aumentate del 6% rispetto a dicembre 2024, passando da 98.271 a 104.178 pratiche. A trainare la crescita sono state in particolare le demolizioni, in progresso dell’8,5%, mentre le esportazioni hanno registrato un incremento più contenuto (+0,8%). Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,82: ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 82. Anche le radiazioni dei motocicli hanno mostrato un incremento consistente, con +14,7% e 9.820 formalità complessive rispetto alle 8.558 dello stesso mese del 2024.

Un approfondimento dedicato alle alimentazioni mette in luce le preferenze degli acquirenti del mercato dell’usato. Tre auto su quattro compravendute nel 2025 erano ancora a benzina o diesel. Tuttavia, emergono segnali di cambiamento: mentre le auto a benzina crescono del 2,1% nelle compravendite, quelle diesel calano del 5,4%. Le motorizzazioni ibride ed elettriche, invece, mostrano incrementi a due cifre. L’ibrido a gasolio è la tipologia in maggiore espansione, con un +47,9% di passaggi di proprietà, seguito dall’elettrico (+40%) e dall’ibrido a benzina (+31,3%).

In sintesi, il 2025 ha confermato la solidità del mercato dell’usato in Italia, che rimane più vivace di quello del nuovo e rappresenta un indicatore chiave delle tendenze di mobilità del Paese. La diminuzione delle radiazioni e la crescita della domanda per veicoli ibridi ed elettrici segnalano un progressivo rinnovamento, seppur graduale, del parco circolante nazionale.

