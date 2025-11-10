Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Published

Il mercato italiano dei veicoli di seconda mano mostra segnali di stabilità nel mese di ottobre. I passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono cresciuti dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2024, con 312.181 pratiche contro le 310.500 registrate un anno fa.

L’analisi dell’Automobile Club d’Italia evidenzia un andamento positivo anche per i motocicli, che nello stesso periodo hanno segnato un incremento del 2,4% con 52.461 cambi di proprietà rispetto ai 51.243 dell’anno precedente.

Nel complesso, il quadro dei primi dieci mesi del 2025 conferma una moderata vitalità del comparto: i trasferimenti netti di proprietà sono aumentati del 2,4% per le autovetture e del 3,4% per i motocicli. Sommando tutte le tipologie di veicoli, la crescita complessiva si attesta al 2,6%, per un totale di 3.698.235 pratiche rispetto alle 3.606.140 del 2024.

Tra le alimentazioni, benzina e diesel continuano a rappresentare la fetta principale del mercato, seppure in leggero arretramento: -0,3% per la benzina e -8,3% per il diesel nel mese di ottobre. Spicca invece la performance delle ibride, con le versioni a benzina in aumento del 29,3% e quelle a gasolio in rialzo del 45,8%, pur mantenendo una quota di mercato marginale, intorno al 2%.

Notevole anche la crescita dell’elettrico, che segna un +39,9% rispetto a ottobre 2024. Nonostante il forte tasso di sviluppo, il volume di scambi rimane ancora contenuto, con una quota sull’usato del 1,3%.

Sul fronte opposto, quello delle radiazioni, il trend di ottobre mostra una flessione. Le cancellazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) calano del 10% passando da 119.279 a 107.310 unità. In diminuzione anche il dato complessivo di tutti i veicoli, -8,5%, pari a 130.777 operazioni contro le 142.884 dello scorso anno.

In controtendenza il segmento delle due ruote: le radiazioni di motocicli crescono del 6,9% con 11.780 pratiche rispetto alle 11.024 di ottobre 2024.

Considerando il periodo gennaio–ottobre 2025, la statistica conferma un calo generalizzato: -7,7% per le autovetture (966.808 contro 1.047.845), -0,9% per i motocicli (103.090 contro 104.043) e un ribasso complessivo del 6,9% per tutti i veicoli, con 1.173.357 pratiche contro le 1.260.954 dei primi dieci mesi del 2024.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Società

“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Spettacolo

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”

Spettacolo

Tommaso Paradiso torna con “Forse”, nuovo singolo che anticipa l’album “Casa Paradiso”

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Sport

Suzuki con la Nazionale Italiana Rugby per le Quilter Nations Series 2025

Sport

adidas e FIGC lanciano “Calcio Diner”: Riccardo Calafiori protagonista del nuovo corto dedicato agli Azzurri

Spettacolo

OneRepublic tornano in Italia: live a Rock in Roma il 12 luglio 2026

Moda

North Sails celebra il Natale 2025 con una collezione sostenibile e dal fascino autentico

Spettacolo

I DELTA V in concerto giovedì al Duel di Napoli con “IN FATTI OSTILI TOUR”

Società

Peppart, il talento napoletano che trasforma l’arte in sorriso

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Motori

Aci: Mercato dell’usato stabile a ottobre, cresce l’interesse per ibride ed elettriche

Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

Motori

Luca Napolitano nominato Head of Stellantis &You Sales and Service

Spettacolo

I-DAYS 2026: arrivano i FOO FIGHTERS

Motori

Toyota presenta il nuovo Hilux: il leggendario pick-up diventa elettrico

Moda

Piquadro e Ducati: una capsule collection che unisce design, performance e passione Made in Italy

Giochi

Polestar 5 debutta su Gran Turismo 7

Motori

Hankook Ventus evo SUV: i pneumatici estivi premium scelti da Volkswagen per Tiguan e Tayron
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Stellantis porta 3.000 veicoli italiani a Milano Cortina 2026 

Con una flotta di circa 3.000 veicoli, oltre la metà dei quali elettrificati, Stellantis diventa l’Automotive Premium Partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici...

9 ore ago

Motori

Honda a EICMA 2025: innovazione e sostenibilità al centro della scena

Honda Motor Europe Ltd. si conferma protagonista assoluta di EICMA 2025, distinguendosi non solo per l’avanguardia tecnologica delle sue novità motociclistiche ma anche per...

9 ore ago

Sport

ASI in Pista 2025 a Varano de’ Melegari rende omaggio ad Andrea De Adamich

Varano de’ Melegari, cuore della Motor Valley parmense, ha ospitato la sesta edizione di ASI in Pista 2025, un evento dedicato alle auto storiche...

13 ore ago

Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

RAM sceglie il prestigioso palcoscenico di Fieracavalli per presentare in anteprima europea il nuovo Rampage, il pick-up compatto premium lifestyle che segna una svolta...

13 ore ago