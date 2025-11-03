ACI Mobility S.p.A.: un nuovo polo unico per i servizi alla mobilità

Il 3 novembre 2025 segna la nascita di ACI Mobility S.p.A., un’importante evoluzione nel panorama dei servizi alla mobilità in Italia. Questa nuova struttura unifica sotto un’unica entità tutti i servizi di mobilità offerti dal sistema ACI, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e garantire servizi di alta qualità.

La creazione di ACI Mobility S.p.A. è stata resa possibile attraverso la fusione per incorporazione di ACI Infomobility S.p.A. e Agenzia Radio Traffic S.p.A. in ACI Global S.p.A., accompagnata dal cambio di denominazione sociale di quest’ultima in ACI Mobility S.p.A. Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2026, è previsto il trasferimento di ACI Editore S.r.l. da ACI Informatica S.p.A. a ACI Mobility S.p.A.

Questa nuova realtà si propone di ottimizzare i processi gestionali, valorizzare le competenze specialistiche e rafforzare coerenza e qualità dell’offerta dei servizi ACI, mantenendo un focus sull’integrazione, l’innovazione e l’attenzione alle esigenze degli automobilisti e dei cittadini. ACI Mobility abbraccia una vasta gamma di servizi dedicati ai soci ACI, comprendendo assistenza tecnica ai veicoli, supporto informativo tramite numero verde, e servizi di infomobilità avanzati come Luceverde, CCISS e Radio Traffic. Anche la comunicazione e la produzione editoriale del Gruppo ACI saranno parte integrante di questa nuova struttura.

Il Commissario Straordinario dell’ACI, Gen. Tullio del Sette, ha commentato: “Nell’ambito delle iniziative intraprese per la razionalizzazione del mondo ACI, con ACI Mobility diamo vita a un soggetto unico, moderno ed efficiente, capace di integrare le competenze maturate nel tempo nelle diverse aree del Gruppo, per offrire ai nostri Soci e a tutti gli utenti della mobilità un servizio sempre più completo e di qualità ed una informazione accurata ed esclusiva sui temi inerenti la mobilità sostenibile e la sicurezza.”

Anche il Presidente eletto dell’ACI, Geronimo La Russa, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “ACI Mobility è frutto dei 120 anni di esperienza ACI, al servizio di automobilisti, cittadini e Istituzioni. E nasce, in un’ottica di razionalizzazione, integrazione e costante innovazione tecnologica, per dar vita a un polo di eccellenza, in grado di offrire servizi di assistenza e informazione di qualità, per ogni ambito della mobilità.”

ACI Mobility S.p.A. rappresenta una nuova era per i servizi alla mobilità italiana, promettendo un servizio più integrato ed efficiente che soddisfi le crescenti esigenze di automobilisti, cittadini e istituzioni. Con un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità, ACI Mobility S.p.A. si pone come un punto di riferimento nel settore della mobilità.